चारों ओर यही पुकार भोले शंकर करेंगे बेड़ा पार
हरिद्वार से गंगा जल लाने वाले कावड़ियों का रेला सड़कों पर नजर आ रहा है। भक्तिभाव से गूंजती सड़कों पर कांवड़ और जयकारे सुनाई दे रहे हैं। मोटा महादेव पर जल चढ़ाकर कांवड़ियों का जत्था आगे बढ़ा। नगर में कांवड़ लाने वाले शिव भक्तों का स्वागत भी किया गया।
भगवान भोले नाथ की पूजा अर्चना कर हरिद्वार से गंगा जल लाने वाले कावड़ियों का रेला सड़कों पर दिखाई दे रहा है। सड़कों पर रंग बिरंगी कांवड़ो की छटा बिखर रही है। भोले के जयकारो से सड़के गूंज रही हैं। मंगलवार को हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने गंतव्य को जाने वाले कांवड़ियों के जत्थे सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। मोटा महादेव पर कांवड़ियों के जत्थे ने जल चढ़ाया और आगे बढ़ गए। हरिद्वार मार्ग कांवड़ियों के रंग में रंगने लगा है। हरिद्वार मार्ग पर रंग बिरंगी कांवड़ो की छटा बिखर रही है। कांवड़ियों के पैरों में बंधे घुंघरुओं की छन-छन और कांवड़ में बंधी घंटियों की घन-घन से वातावरण गूंजने लगा है।
चारो ओर यही पुकार भोले शंकर करेंगे बेड़ा पार , कांवड़िये एक दो तीन चार, बम-बम भोले तेरी जय जयकार। कांवड़ लेकर चली कतार भोले तेरी जय जयकारजैसे उद्घोष करते हुए जोश और भक्ति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मोटा महादेव पर स्वयं भू शिवलिंग पर जलाभिषेक किया और सोटा खाकर आगे बढ़ गए। इसके साथ ही नगर में कई स्थानो पर कांवड़ ला रहे शिव भक्तो का स्वागत भी किया गया।
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