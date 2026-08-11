हरिद्वार से गंगाजल लेकर पहुंचे कांवड़ियों का स्वागत
सावन के पावन अवसर पर मंगलवार को बेतालघाट क्षेत्र भगवान शिव की जयकारों से गूंज उठा। कांवड़िये हरिद्वार से गंगाजल लेकर पहुंचे और बेतालेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया। कमलेश्वर मंदिर में भी डाक कांवड़ियों का स्वागत हुआ। महिलाओं ने भी यात्रा में भाग लिया। बुधवार को भंडारे का आयोजन होगा।
गरमपानी, संवाददाता। सावन के पावन अवसर पर मंगलवार को बेतालघाट क्षेत्र भगवान शिव के जयकारों से गूंज उठा। हरिद्वार से गंगाजल लेकर कांवड़िये बेतालघाट पहुंचे। बेतालेश्वर महादेव मंदिर में कांवड़ियों और भक्तों ने भगवान शिव का गंगाजल से जलाभिषेक कर सुख-समृद्धि की कामना की। वहीं, कमलेश्वर मंदिर में भी डाक कांवड़िये पहुंचे। मंदिर समिति और लोगों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान भावना अरोड़ा के नेतृत्व में महिलाएं भी कांवड़ यात्रा में शामिल होकर बेतालघाट पहुंचीं। बुधवार को भंडारे का आयोजन किया जाएगा।
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