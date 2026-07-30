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कांवड यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन बेहद सजग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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कांवड यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन बेहद सजग

गंगोह। सावन माह शुरु होने के साथ ही कांवड लाने की शुरुआत हो गई है। वृहस्पतिवार से शुरु होने वाले कांवड यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन बेहद सजग और चौकन्ना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के अनुपालन में एसएसपी के नेतृत्व में इस बार विशेष अस्थाई चौकी व कन्ट्रोल रुम, कांवड मार्ग मोटर साईकिल दस्तों के अलावा सीसीटीवी कैमरें लगवाकर पैनी निगाह रखी जा रही हैै। कोतवाली प्रभारी इन्द्रेश चौहान के अनुसार कोतवाली अर्न्तगत सांगाठेडा, दुधला व लखनौती तीन अस्थाई चौकी बनाई गई है। सात कांवड मार्ग मोटर साईकिल दस्तों के अलावा लगभग 40 सीसीटीवी कैमरें लगवाये जा रहे है।

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दौलतपुर चौकी पर 12 फूट से उंचा हाईट बेरियर लगवाया गया है ताकि इससे ज्यादा उंचाई की कांवड को रोका जा सके। सीओ शशि प्रकाश शर्मा व कोतवाल इन्द्रेश चौहान ने मार्ग में लगने वाले कांवड सेवाशिविर संचालकों को विशेष दिशा निर्देश दिये गये है।

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