कांवड़ यात्रा के बेड़ों का हरिद्वार रवाना होना शुरू

श्रावण मास में भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए हरिद्वार से पवित्र गंगाजल लाने को लेकर क्षेत्र में कांवड़ यात्रा का शुभारंभ हो गया है। रविवार से विभिन्न गांवों से कांवड़ियों के बेड़े हरिद्वार के लिए रवाना होने लगे। पहले दिन पांच कांवड़ यात्री श्रद्धा और उत्साह के साथ हरिद्वार के लिए निकले। क्षेत्र से इस बार कुल 24 कांवड़ बेड़े हरिद्वार रवाना होंगे। पहले दिन खाईखेड़ा ,पाड़ला ,मुड़िया , मधुपुरी और बहादुर नगर कांवड़िया अपने-अपने बेड़ों के साथ हरिद्वार के लिए रवाना हुए। परिजनों एवं ग्रामीणों ने कांवड़ियों का तिलक लगाकर और पुष्प वर्षा कर मंगल यात्रा की शुभकामनाओं के साथ विदा किया।

कांवड़ यात्रा को लेकर क्षेत्र में धार्मिक उत्साह का माहौल है। आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचकर पवित्र गंगाजल लेकर वापस लौटेंगे और शिवालयों में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे। वरिष्ठ भाजपा नेता ठाकुर अजय प्रताप सिंह 5 अगस्त को 241 कांवड़ियों के विशाल जत्थे के साथ हरिद्वार के लिए रवाना होंगे, जबकि निवर्तमान भाजपा जिलाध्यक्ष के पुत्र अमित चौहान 6 अगस्त को अपने कांवड़ दल के साथ यात्रा पर निकलेंगे।प्रभारी निरीक्षक मनोज परमार ने बताया कि कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। प्रमुख मार्गों, चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं। कांवड़ियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए लगातार पुलिस गश्त की जा रही है ।