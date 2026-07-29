कावड़ा यात्रा के मार्गों पर मिलेगी भीड़, वैकल्पिक रूट अपनाएं

-दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कांवड़ा यात्रा को लेकर जारी की एडवाइजरी नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। श्रावण मास में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पैदल कांवड़ यात्रा कर हरिद्वार से पवित्र गंगाजल लाते हैं। यह...

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। श्रावण मास में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पैदल कांवड़ यात्रा कर हरिद्वार से पवित्र गंगाजल लाते हैं। यह यात्रा गुरुवार से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगी। इसे देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने

यात्रा के रूट कावंड़ियों के लिए रूट तय किए हैं। साथ ही आम वाहन चालकों को सतर्क किया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान इन रूटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ व कांवड़ शिविरों के लगने से जाम मिल सकता है, ऐसे में वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें।

कांवड़ियों के लिए निर्धारित मार्ग ट्रैफिक की वेस्टर्न रेंज में कांवड़ियों के लिए रोहतक रोड पर जखीरा, मादीपुर, पीरागढ़ी चौक, नांगलोई चौक, मुंडका होते हुए टिकरी बॉर्डर का रूट तय किया गया है। इसी तरह नजफगढ़ रोड पर जखीरा, उत्तम नगर, नजफगढ़ फिरनी रोड होते हुए झरोदा बॉर्डर का रूट तय किया गया है। वहीं, आउटर रिंग रोड पर मधुबन चौक, पीरागढ़ी चौक, केशोपुर मंडी होते हुए जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर का रूट निर्धारित किया गया है। देव प्रकाश शास्त्री मार्ग पर कांवड़िये रतनपुरी चौक से लोहा मंडी का रुख कर सकते हैं।भीड़ के कारण नजफगढ़ फिरनी रोड, रोहतक रोड, पंखा रोड, देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, नांगलोई-नजफगढ़ रोड और आउटर रिंग रोड पर जाम की आशंका जताई गई है।

पूर्वी रेंज में निर्धारित मार्ग पूर्वी रेंज में जीटी रोड पर अप्सरा बॉर्डर से यमुना ब्रिज, आशा राम त्यागी मार्ग बाबरपुर टी-पॉइंट से सीलमपुर टी-पॉइंट, वजीराबाद रोड पर भोपुरा बॉर्डर से सिग्नेचर ब्रिज, पुश्ता रोड पर सोनिया विहार से वजीराबाद रोड और लोनी रोड पर लोनी बॉर्डर से लोनी गोल चक्कर फ्लाईओवर तक का रूट निर्धारित किया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि उत्तर प्रदेश से आने व वहां जाने वाले भारी वाहनों को महाराजपुर, अप्सरा, सीमापुरी, डीएलएफ, भोपुरा, लोनी, पुश्ता और सोनिया विहार बॉर्डर से प्रवेश नहीं मिलेगा। इन्हें एनएच-9 व एनएच-44 से डायवर्ट किया जाएगा।

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