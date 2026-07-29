कांवड़ यात्रा : सुरक्षा का अभेद्य घेरा, 3 सुपर जोन, 5 जोन और 17 सेक्टरों में बटा जनपद
पवित्र श्रावण माह की शुरुआत में कांवड़ यात्रा की तैयारियों का शंखनाद शुरू हुआ है। पुलिस ने 3 सुपर जोन, 5 जोन और 17 सेक्टर बनाए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से 21 अस्थाई चौकियां और कई आधुनिक तकनीकों जैसे सीसीटीवी और ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। SSP ने सुरक्षा पर संतोष जताया।
पवित्र श्रावण माह की शुरुआत के साथ ही आस्था के महाकुंभ कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी। इसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित, सुगम और दुर्घटनामुक्त सम्पन्न कराने के लिए जनपद में सुरक्षा का एक अभेद्य और आधुनिक खाका तैयार किया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमकिता देते हुए जनपद को 3 सुपर जोन, 5 जोन और 17 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। जनपद के मार्गों पर यातायात व्यवस्था को सुचारू करने और अनधिकृत वाहनों के प्रवेश को रोकने के लिए जनपद की सीमाओं पर छह विशेष बैरियर साइलो द्वितीय, दतैड़ा गेट, छिजारसी टोल, नानपुर, ब्रजघाट पुल, मसूरी नहर पटरी बिजली घर के पास स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी आपात स्थित से निपटने और त्वरित समन्वय के लिए सात सब कंट्रोल रूमों का सबली मंदिर, छपकौली मंदिर, शिवमंदिर दहपा, डिबाई नहर पुल, ब्रजघाट, इंटीग्रेटिड कंट्रोल रूम कलेक्ट्रेट, पलवाड़ा में गठन किया गया है, जो 24 घंटे सक्रिय रहकर हर गतिविधि पर बारीक नजर रखी जाएगी। पुलिस का स्पष्ट उद्देश्य है कि दूर दराज से गंगा का पावन जल लेकर आ रहे शिवभक्तों को किसी भी प्रकार की असुविधा, जाम या अव्यवस्था का सामना न करना पड़े। शांतिपूर्ण वातावारण में जलाभिषेख सम्पन्न करने के लिए पुलिस बल पूरी मुस्तैदी के साथ धरातल पर तैनात किया गया है。
शिवालयों और कांवड़ मार्गों पर कड़ा पहला
जनपद के प्रमुख शिवालयों और जलाभिषेक स्थलों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगमता के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। कांवड़ मार्गों पर पुलिस की मोबाइल पेट्रालिंग टीम, पीआरवी और सादे कपड़ों में पुलिस बल तैनात रहेगा, जो 24 घंटे कांवड़ियों के सुरक्षा घेरे को मजबूत रखेगा।
जनपद के यह हैं प्रमुख शिवालय
सबली मंदिर हापुड़, चंडी मंदिर, श्यामेश्रर महादेव मंदिर छपकौली, पिलखुवा चंडी मंडी, शिव मंदिर दहपा, कल्याणेश्रवर महादेव मंदिर गढ़मुक्तेश्वर, नक्का कुआं गढ़मुक्तेश्वर शिव मंदिर, सिंभावली में ग्राम दत्तियाना स्थित भूतेश्वर शिव मंदिर।
पार्किंग की रहेगी बेहतर व्यवस्था
श्रद्धालुओं को वाहन खड़ा करने में दिक्कत न आए इसके लिए ब्रजघाट में तीन, शिव मंदिर नक्का कुआं गढ़मुक्तश्वर, श्यामेश्वर महादेव मंदिर छपकौली, सबली मंदिर हापुड़, कल्याणेश्वर महादेव मंदिर गढ़मुक्तेश्वर और शिव मंदिर दहपा पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है।
ड्रोन और सीसीटीवी से की जाएगी निगरानी
कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस सीसीटीवी और ड्रोन से भी निगरानी रखेगी। ब्रजघाट, सबली मंदिर हापुड़ और शिव मंदिर छपकौली में ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। इसके साथ ही 514 सीसीटीवी कैमरे और 158 आईपी कैमरों से संदिग्धों पर पुलिस पैनी निगाह रखेगी। इसके अलावा भी कई पुलिस टीमें सोशल मीडिया पर भी पैनी निगाह रखेंगी।
अस्थाई थाने और चौकियों पर तैनात रहेगा पुलिस बल
कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस ने जनपद में ब्रजघाट पर अस्थाई थाना और विभिन्न कांवड़ मार्गों पर 21 अस्थाई चौकियां बनाई गई है। इन चौकियों पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। 24 घंटे पुलिस कर्मी सुरक्षा व्यवस्था में रहेंगे।
क्या कहते हैं एसपी
कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। ब्रजघाट स्थित गंगाघाट, कांवड़ मार्गों में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। रूट डायवर्जन का सख्ती से पालन कराया जाएगा। कांवड़ियों और श्रद्दालुओं को किसी तरह की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। कुवंर ज्ञानंजय सिंह, एसपी
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लेखक के बारे मेंMulit Tyagi
मुलित त्यागी पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान हापुड़ में ब्यूरो इंचार्ज पर काम कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
मुलित त्यागी भारतीय मीडिया जगत का प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 23 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) हापुड़ ब्यूरो में इंचार्ज हैं। 2007 में गढ़मुक्तेश्वर में भूख से मौत प्रकरण में 44 दिनों तक विशेष खबरें की जिससे जरिए उन्हें पत्रकारिता में मजबूत पहचान मिली। भूख से गरीब की मौत, लखीमपुर में बाढ़ का दंश, बदायूं में दो बहनों की लाश पेड़ पर लटकाना, हापुड़ में अरबों रुपये कीमत की सेना की भूमि पर अवैध कब्जे पर बड़ी कार्रवाई जैसी खबरों का मुलित ने ब्रेक किया है।
कॅरियर का सफर
मुलित त्यागी ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2002 में दैनिक जागरण समाचार पत्र से की। यहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2003 में अमर उजाला के साथ जुड़े। अमर उजाला में जूनियर सब एडिटर रहते गढ़मुक्तेश्वर तहसील इंचार्ज बनें। 2012 तक वहीं पर लगातार काम किया। एक जनवरी 2013 को हिन्दुस्तान बरेली में ज्वाइन किया और फिर लखीमपुर जिले में ब्यूरो इंचार्ज बनें। 24 फरवरी 2014 को बदायूं जिले में जिम्मेदारी दी गई। अक्तूबर 2014 से हापुड़ ब्यूरो की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बीएससी बायोलॉजी के साथ-साथ बीए और राजनीति विज्ञान में एमए उत्तीर्ण।
कार्य और लक्ष्य
कई मामलों में उन्होंने अनेक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की हैं। मुलित का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता के साथ सटीक सूचना देने पर केंद्रित है। इसी को केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।