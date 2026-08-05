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ब्रजघाट से उठा कांवड़ों का रैला, हर ओर राह पर भोले भोले

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
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हरिद्वार के ब्रजघाट से कांवड़ियों का रैला शुरू हो चुका है। कांवड़ कंधे पर रखने के बाद कांवड़िया केवल 'भोले' ही बोलते हैं। रास्ते में हर चीज को भोले के नाम से पुकारा जाता है। पुलिस ने सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं और हाईवे वन वे कर दिए गए हैं।

ब्रजघाट से उठा कांवड़ों का रैला, हर ओर राह पर भोले भोले

हरिद्वार-ब्रजघाट से लेकर दूसरे राज्यों तक हाईवे से निकल रहे कांवडि़यां बस भोले भोले बोलते हैं। कांवड़ कंधे पर रखने के बाद कुत्ता, गाय, बैल, पत्थर, कंकर के नाम भी बदल दिए जाते हैं। ब्रजघाट से कांवड़ों का रैला उठना शुरू हो गया है। मंगलवार को ब्रजघाट तीर्थनगरी से दिल्ली-लखनऊ हाईवे की ओर को काफी संख्या में कांवड़ उठाई गई। भगवान महादेव के जलाभिषेक के लिए गंगा तट से अपने गन्तव्य को जाने वाले कांवडि़यों के मुंह से भोले के सिवा कुछ नहीं निकलती है। हरिद्वार, गौमुख और ब्रजघाट से कांवड़ में जल भरने करे बाद से उनकी दुनिया ही बदल जाती है। किसी को नाम से नहीं पुकारा जाता। केवल भोले, जिस तरह मथुरा में साइड लेने के लिए भी राधे-राध बोलते हैं। वैसे ही उत्तराखंड से यूपी तथा दिल्ली तक जा रहे कांवड़िया हर बात के लिए केवल भोले भोले बोलते हैं।

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रखे होते ये नाम--

कांवड़ कंधे पर आने के बाद से कांवड़िया केवल भोले बोल सकता है। महिला को मां, या बहन नहीं बस केवल भोली बोल सकता है। इसके अलावा साइड लेने के लिए भी भोले हटके बोल कर निकलता है। रास्ते में अगर पत्थर हैं तो उनमको भोले बोलते हैं। पानी को जल कहते हैं। जबकि कुत्ते को भैरो और बैल-सांड को नादिया बोल कर जा रहे हैं।

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गलती होने पर दंड, संगर का गुरू--

संगर का गुरू गंगा तट पर अपने साथियों को कांवड़ उठवाता है। जिसे बाद धूपबत्ती से पूजा करता है। बम बोलकर भैरों का प्रसाद निकलाता है। फिर बैत मारकर आगे के लिए रवाना करता है। अगर रास्ते में कोई कांवड़िया गलती करता है तो गुरू दंड बोलता है। अगर किसी का नाम तथा पानी को पानी बोल देता है तो भी दंड होता है। जलाभिषेक के बाद उस दंड को एकत्र करते प्रसाद बांट दिया जाता है।

कांवड़ियों का निराला अंदाज

निराले अंदाज में कांवड़िए दिख रहे हैं। भोले भंडारी की भक्ति में लीन कांवड़ यात्री नित्य प्रति पुनीत लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। देशभक्ति के रंग में सराबोर चारों तरह संग बिरंगी कांवड़ का रंग बिखरा हुआ है। कांवड़ को लेकर अकेले भी चल रहे हैं तो टोली की टोली भी भारी भरकम कांवड़ को लेकर साथ चल रही है। भोले के भजनों पर कांविड़ए जमकर थिरक रहे थे। बारिश भी उनका रास्ता हीं रोक पा रही थी। बड़ी संख्या में कांवड़िए बारिश में बिना रूके अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे। वहीं पुलिस व प्रशासन के अफसरों ने सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं।

दिल्ली-लखऊ और मेरठ-बुलंदशेर हाईवे हुए वन वे

ब्रजघाट से दिल्ली तथा मुरादाबाद की तरफ को कांवड़ियां अपनी कांवड़ लेकर जाने लगे हैं। जबकि मेरठ की तरफ से बुलंदशहर-अलीगढ़ आदि के लिए आ रहे कांवडिया शहर से होकर गुजर रहे हैं। जिनकी सुरक्षा के लिए पुलिस ने दोनों हाईवे वन वे कर दिए है।

मेरठ-बुलंदशहर रोड पर बैलर से रस्सी बांध दी गई है। जबकि एसपी और एएसपी खुद कमान संभाले हुए हैं। लगातार पुलिस हाईवे पर काम कर रही है। सीसीटीवी कैमरों पर पुलिस के आला अधिकारी नजर बनाए हुए हैं।

प्रश्न और उत्तर

कांवड़िया क्या सिर्फ 'भोले' ही बोलते हैं?
कांवड़ कंधे पर आने के बाद से कांवड़िया केवल भोले बोल सकता है।
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