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कांवड़ियों को मिल रहा स्थानीय लोगों का सहयोग 

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरिद्वार
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कांवड़ियों को मिल रहा स्थानीय लोगों का सहयोग  कांवड़ियों को मिल रहा स्थानीय लोगों का सहयोग  कांवड़ियों को मिल रहा स्थानीय लोगों का सहयोग 

कांवड़ियों को मिल रहा स्थानीय लोगों का सहयोग 

धर्मनगरी पहुंचे कांवड़ियों ने कांवड़ मेले की व्यवस्थाओं पर मिले-जुले अनुभव साझा किए। अधिकांश श्रद्धालुओं ने स्थानीय लोगों के सहयोग और प्रशासन की व्यवस्थाओं की सराहना की, जबकि कुछ ने भोजन की कीमतों और रेट लिस्ट नहीं होने पर नाराजगी भी जताई। हरकी पैड़ी से कांवड़ पटरी मार्ग पर चल रहे दिल्ली पंजाबी बाग निवासी रोहित ने बताया कि काफी समय से कांवड़ लेने आ रहे हैं। पहले की तुलना में अब बेहतर सुविधा हैं। हरिद्वार में स्थानीय लोगों का स्वभाव ठीक है। दुकानदार भी ज्यादा परेशान नहीं करते हैं। दुकानदार खाना थोड़ा महंगा देते हैं। कोई रेट लिस्ट नहीं होने से मामला गड़बड़ा जाता है।

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गुड़गांवा निवासी रौनक ने बताया कि व्यवस्था कुछ जगह ठीक होती है और कुछ जगह पर परेशानियां भी हैं। स्थानीय लोगों को कांवड़ियों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और करते भी हैं लेकिन कई बार किसी बात पर मनमुटाव भी हो जाता है। यह दोनों के लिए खतरनाक होता है। दस दिन का मेला है और कांवड़िए मेहमान हैं। अंबाला निवासी कृष्णावंती ने बताया कि लोग मदद करते हैं। जगह जगह स्थानीय लोगों द्वारा लगाए गए भंडारे के शिविर से कांवड़ियों को बहुत राहत मिलती है। कई कांवड़ियों के पास खर्चा करने के पैसे नहीं होते ऐसे में यह भंडारे का भोजन प्रसाद उनके लिए अमृत के समान है। मेरठ निवासी हरि सिंह ने बताया कि स्थानीय लोगों के अच्छे व्यवहार के कारण ही कांवड़ मेला सफल है। स्थानीय लोगों का सहयोग नहीं हो तो कोई भी कार्य सकुशल सफल नहीं हो सकता है।

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