गंगा नगरी में शुरू हुआ शिव भक्तों का आगमन
गंगाभगवान आशुतोष को सावन के पहले सोमवार को जलाभिषेक के लिए गंगा नगरी में कांवड़ियों का आगमन शुरू हो गया है। कांवड़ियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है और प्रशासन ने उनकी सुरक्षा के लिए तैयारी की है। उन्होंने पिछले वर्षों की तरह परिवार की सुख समृद्धि के लिए जल लाने का संकल्प लिया है।
गंगाभगवान आशुतोष को सावन के पहले सोमवार को जलाभिषेक करने के लिए गंगा नगरी में कांवड़ियों का आगमन शुरू हो गया है। हालांकि अभी इनकी संख्या कम है, लेकिन आज शाम को यह संख्या काफी अत्याधिक हो जाएगी। क्षेत्र की सड़कों पर अकेले और समूह में कांवड़िये भगवान शंकर के जयकारे लगाते हुए नजर आने लगेंगे।
कांवड़ सामान की खरीदारी
बृहस्पतिवार को भी बरेली से यहां पहुंचे कांवड़िये ने बाजार में कांवड़ के सामान की खरीददारी की, जो शुक्रवार की दोपहर को जल लेकर अपने गत्वंय को रवाना होंगे। बता दें कि गंगा नगरी में हर वर्ष कांवड़ियों का सैलाब उमड़ता है। लाखों कांवड़ियों के ब्रजघाट पहुंचने के कारण गंगानगरी सहित क्षेत्र की सड़कें शिवमय हो जाता है। चारों ओर बम-बम भोले के जयकारों के साथ कांवड़िये जल लेकर अपने गंतव्य को रवाना होते हैं। कांवड़ियों के आने से यहां के व्यापार में भी वृद्धि होती है।
प्रशासन की तैयारियाँ
कांवड़ मेले को लेकर प्रशासन ने भी तैयारी पूरी कर ली है। कांवड़ पटरी मार्ग पर पथ प्रकाश, पेयजल सहित चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन ने संबंधित विभागों को आदेश दिए हैं। प्रशासन की तैयारियों के बीच ही ब़ृहस्पतिवार से गंगानगरी में कांवड़ियों के दल पहुंचने शुरू हो गए हैं।
भक्तों का अनुभव
बृहस्पतिवार को पहुंचे तो शिव भक्तों बताया कि वह पिछले पांच वर्ष से लगातार कांवड़ लेने यहां आ रहे हैं। कांवड़ लेकर वह भगवान शंकर से परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। बताया कि भीड़भाड़ से बचने के लिए ही वह हर वर्ष जल लेने के लिए कांवड़ मेला प्रारंभ होने से पहले ही यहां आ जाते हैं और समय से अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हैं।
सुरक्षा व्यवस्था
वहीं कावंड़ियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई है ताकि सुरक्षा में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं हो सके। वहीं कांवड़ मेले को लेकर गंगा नगरी को विभिन्न प्रकार से सजाना शुरू कर दिया गया है।
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