Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गंगा नगरी में शुरू हुआ शिव भक्तों का आगमन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
Follow us on Google News
share

गंगाभगवान आशुतोष को सावन के पहले सोमवार को जलाभिषेक के लिए गंगा नगरी में कांवड़ियों का आगमन शुरू हो गया है। कांवड़ियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है और प्रशासन ने उनकी सुरक्षा के लिए तैयारी की है। उन्होंने पिछले वर्षों की तरह परिवार की सुख समृद्धि के लिए जल लाने का संकल्प लिया है।

गंगा नगरी में शुरू हुआ शिव भक्तों का आगमन

गंगाभगवान आशुतोष को सावन के पहले सोमवार को जलाभिषेक करने के लिए गंगा नगरी में कांवड़ियों का आगमन शुरू हो गया है। हालांकि अभी इनकी संख्या कम है, लेकिन आज शाम को यह संख्या काफी अत्याधिक हो जाएगी। क्षेत्र की सड़कों पर अकेले और समूह में कांवड़िये भगवान शंकर के जयकारे लगाते हुए नजर आने लगेंगे।

ये भी पढ़ें:पहले दिन बोलबम के नारों से गूंजा अजगैवीनाथ धाम

कांवड़ सामान की खरीदारी

बृहस्पतिवार को भी बरेली से यहां पहुंचे कांवड़िये ने बाजार में कांवड़ के सामान की खरीददारी की, जो शुक्रवार की दोपहर को जल लेकर अपने गत्वंय को रवाना होंगे। बता दें कि गंगा नगरी में हर वर्ष कांवड़ियों का सैलाब उमड़ता है। लाखों कांवड़ियों के ब्रजघाट पहुंचने के कारण गंगानगरी सहित क्षेत्र की सड़कें शिवमय हो जाता है। चारों ओर बम-बम भोले के जयकारों के साथ कांवड़िये जल लेकर अपने गंतव्य को रवाना होते हैं। कांवड़ियों के आने से यहां के व्यापार में भी वृद्धि होती है।

ये भी पढ़ें:रूट डायवर्जन शुरू, गंगा एक्सप्रेस-वे पर तैनात की गई खाकी

प्रशासन की तैयारियाँ

कांवड़ मेले को लेकर प्रशासन ने भी तैयारी पूरी कर ली है। कांवड़ पटरी मार्ग पर पथ प्रकाश, पेयजल सहित चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन ने संबंधित विभागों को आदेश दिए हैं। प्रशासन की तैयारियों के बीच ही ब़ृहस्पतिवार से गंगानगरी में कांवड़ियों के दल पहुंचने शुरू हो गए हैं।

भक्तों का अनुभव

बृहस्पतिवार को पहुंचे तो शिव भक्तों बताया कि वह पिछले पांच वर्ष से लगातार कांवड़ लेने यहां आ रहे हैं। कांवड़ लेकर वह भगवान शंकर से परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। बताया कि भीड़भाड़ से बचने के लिए ही वह हर वर्ष जल लेने के लिए कांवड़ मेला प्रारंभ होने से पहले ही यहां आ जाते हैं और समय से अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हैं।

सुरक्षा व्यवस्था

वहीं कावंड़ियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई है ताकि सुरक्षा में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं हो सके। वहीं कांवड़ मेले को लेकर गंगा नगरी को विभिन्न प्रकार से सजाना शुरू कर दिया गया है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कांवड़ियों का आगमन कब शुरू हुआ?
कांवड़ियों का आगमन सावन के पहले सोमवार को शुरू हुआ है।
ये भी पढ़ें:Shamli News: बम भोले के जयघोष के साथ शामली के गुजरे हरियाणा के कांवड़ियां
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hapur Latest News Hapur News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।