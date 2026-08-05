पंचक समाप्त होते ही बढ़ा कांवड़ियों का सैलाब, बैरागी कैंप पार्किंग शुरू

पंचक समाप्त होने के बाद हरिद्वार में कांवड़ मेले में शिवभक्तों की भीड़ तेजी से बढ़ने लगी है। प्रशासन ने बैरागी कैंप पार्किंग शुरू की है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। श्रद्धालुओं से यातायात योजना का पालन करने की अपील की जा रही है।

पंचक समाप्त होते ही कांवड़ मेले में शिवभक्तों की भीड़ तेजी से बढ़ने लगी है। बुधवार सुबह से हरिद्वार पहुंचने वाले कांवड़ियों की संख्या में इजाफा होने से प्रमुख मार्गों पर यातायात का दबाव बढ़ गया। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने बैरागी कैंप पार्किंग शुरू कर दी है। साथ ही शहर में लागू यातायात योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। प्रशासन के अनुसार रुड़की की ओर से हरिद्वार आने वाले वाहनों को बैरागी कैंप पार्किंग में रोका जा रहा है। यहां से वाहनों को वाया लक्सर उनके गंतव्य की ओर भेजा जा रहा है। इसका उद्देश्य शहर के भीतर अनावश्यक वाहनों की आवाजाही कम करना और कांवड़ यात्रियों के आवागमन को सुचारु बनाए रखना है。

सुरक्षा व्यवस्था बुधवार को हरकी पैड़ी, भीमगोड़ा, ऋषिकुल, सिंहद्वार, कनखल और शंकराचार्य चौक समेत दिल्ली-देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर कांवड़ियों की लंबी कतारें दिखाई दीं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु डाक कांवड़ और सामान्य कांवड़ लेकर हरिद्वार पहुंचे। प्रमुख प्रवेश मार्गों और पार्किंग स्थलों पर भी वाहनों की कतारें लगी रहीं।

पुलिस और प्रशासन की पहल भीड़ बढ़ने के साथ ही पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। संवेदनशील स्थानों, प्रमुख चौराहों, पार्किंग क्षेत्रों और घाटों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। यातायात पुलिस लगातार मार्गों की निगरानी कर रही है। वहीं, सीसीटीवी कैमरों और कंट्रोल रूम के माध्यम से मेला क्षेत्र की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है।

श्रद्धालुओं से अपील अधिकारियों ने श्रद्धालुओं ने यातायात योजना का पालन करने और पुलिस के निर्देशों का सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ने की संभावना है। इसे देखते हुए यातायात व्यवस्था को जरूरत के अनुसार चरणबद्ध तरीके से संचालित किया जाएगा।

स्थानिक लोगों की परेशानी वहीं, बढ़ती भीड़ के कारण स्थानीय लोगों और अन्य यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई स्थानों पर वाहनों की रफ्तार धीमी रही और लोगों को गंतव्य तक पहुंचने में अतिरिक्त समय लगा। बाजारों और प्रमुख संपर्क मार्गों पर भी दिनभर यातायात का दबाव बना रहा।