समय पर साथ सच का दो तो सच उपहार होता है...
हिन्दुस्तानी एकेडेमी ने राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त की जयंती पर एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में कई कवियों ने अपने बेहतरीन काव्य पाठ से दर्शकों का मन मोह लिया। डॉ. सुरेश अवस्थी, जनकवि प्रकाश, और सुनील दानिश जैसे कवियों ने अपनी रचनाओं से वाहवाही बटोरी।
हिन्दुस्तानी एकेडेमी की ओर से राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त की जयंती के अवसर पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। जयंती को प्रतिवर्ष कवि दिवस के रूप में मनाने की परंपरा के अंतर्गत सोमवार को आयोजित सम्मेलन में कवियों ने एक से बढ़कर एक पंक्तियां सुनाईं। कानपुर के डॉ. सुरेश अवस्थी की ‘समय पर साथ सच का दो तो सच उपहार देता है, अगर झूठों की हो संगत तो वो दुत्कार देता है’ पंक्तियां पर श्रोताओं ने खूब तालियां बजाई। जनकवि प्रकाश ने ‘बेटा कहे बाप न शराब पीजिए, आने वाली पीढ़ी न खराब कीजिए’ पंक्तियां सुनाई तो सुनील दानिश ने ‘कितने काटे हरे पेड़ हम भूल गए कुदरत पर इलजाम लगाना जारी है’ पंक्तियां सुनाकर वाहवाही लूटी।
मंच पर अमित श्रीवास्तव, डॉ. पीयूष कुमार मिश्र ‘पीयूष’, राधा शुक्ला, शिखा सिंह ‘उर्जिता’, आकांक्षा बुंदेला, डॉ. अमिताभ त्रिपाठी ‘अमित’, जयकृष्ण राय ‘तुषार’, संतोष शुक्ल व शैलेंद्र ने काव्य पाठ किया। इसके पहले सम्मेलन का शुभारंभ राष्ट्रकवि के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुआ।एकेडेमी की कोषाध्यक्ष पायल सिंह ने कवियों को शॉल, पुष्प गुच्छ व प्रतीक चिह्न प्रदान कर सम्मानित किया। सम्मेलन में पूर्व सांसद धर्मराज सिंह पटेल, पूर्व विधायक अनुग्रह नारायण सिंह, अरिंदम घोष, डॉ. कल्पना वर्मा, अखिलेश द्विवेदी, नजर इलाहाबादी, अभिजीत मिश्र, शरद श्रीवास्तव, बिरेंद्र तिवारी, रतन पांडेय, वजीर खान आदि मौजूद रहे।
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