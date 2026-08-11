...अशरफ जैसे गुंडे यहां सरेआम घूमते थे
रंग दे बसंती समिति ने मंगलवार को हिन्दुस्तानी एकेडेमी में कवि सम्मेलन आयोजित किया। आचार्य शांतनु ने कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए युवाओं से 'राष्ट्र प्रथम' के मूल्यों को अपनाने का आह्वान किया। सम्मेलन में कई कवियों ने देशभक्ति का संदेश देते हुए अपनी कविताएं प्रस्तुत कीं।
रंग दे बसंती समिति की ओर से मंगलवार को हिन्दुस्तानी एकेडेमी के सभागार में ‘रंग दे बसंती’ शीर्षक से कवि सम्मेलन हुआ। मुख्य अतिथि आचार्य शांतनु ने दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने युवाओं को सनातनी परिपाटी के मूल आधार राष्ट्र प्रथम के सूत्र के साथ जीने का आह्वान किया। सम्मेलन में वाराणसी से आईं कवयित्री आकांक्षा बुंदेला ने पंक्तियां ‘देश ने जो पीड़ा झेली देश नहीं भूलता, अशरफ जैसे गुंडे यहां सरेआम घूमते थे’ सुनाई तो उपस्थित श्रोताओं ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। डॉ. विनम्रसेन सिंह ने ‘मैं हिंदू हूं.. सदियों से जो धैर्ययुक्त सब सहा वो सिंधु हूं’ पंक्तियां सुनाकर समा बांधा।
संक्षेप बरनवाल ‘अक्षत’ ने पंक्तियां ‘उठो पार्थ गांडीव उठाओ, तुम्हें विजय को लड़ना होगा’ सुनाई। मंच पर डॉ. मृत्युंजय राव परमार, बजरंग नाथ तिवारी, अभिजीत मिश्र, मुरारी मंडल व अभिषेक अवस्थी ने एक से बढ़कर एक पंक्तियों की प्रस्तुति की। संयोजन प्रतीक मिश्र का रहा।
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