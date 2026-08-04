कांवड़ियों के लिए बनाए गए तीन बस अड्डे, 60 बसें लगाई
बागपत में कांवड़ यात्रा को लेकर सभी रूट पर डायवर्जन किया गया है। मेला समाप्ति तक यह व्यवस्था जारी रहेगी। तीन अस्थायी बस अड्डों पर 60 बसें कांवड़ियों के लिए लगाई गई हैं। चार दिवसीय श्रावणी मेले के दौरान 20 लाख से अधिक श्रद्धालुओं आने की संभावना है।
बागपत। कांवड़ यात्रा को लेकर बागपत से जुड़ने वाले सभी रूट पर डायवर्जन किया गया है। रूट डायवर्जन मेला समाप्ति तक जारी रहेगा। ईपीई का भी रूट डायवर्जन में प्रयोग किया गया है। वहीं, बालैनी में तीन अस्थायी बस अड्डे बनाए जाएंगे, जिन पर कांवड़ियों के लिए 60 बसें लगाई गई है। इन बसों से श्रद्धालु अपने गंतव्य के लिए रवाना होंगे। एसपी सूरज कुमार राय ने बताया कि नौ अगस्त से 12 अगस्त की दोपहर तक कावड़ियों और श्रद्धालुओं के आगमन हेतु उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा बालैनी स्थित श्री कृष्ण महाविद्यालय के पास अस्थाई बस स्टैंड बना कर 20 बसों को मेरठ के लिए, बालैनी आदर्श ढाबा टोल प्लाजा के पास अस्थाई बस स्टैंड बनाकर 20 बसों को शामली व सहारनपुर के लिए, बुढ़सैनी भट्टे के पास अस्थाई बस स्टैंड से 20 बसों को लोनी गाजियाबाद तक भेजे जाने की व्यवस्था की गई है।
जिससे जलाभिषेक करने के बाद श्रद्धालु अपने गंतव्य के लिए रवाना हो सके। बताया कि पुरा महादेव मंदिर पर लगने वाले चार दिवसीय श्रावणी मेले मे मंदिर आने वाले कावंड़ियों और शिवभक्तों के लिये मंदिर आने वाले सभी रास्तों पर लाइटिंग लगाई जा रही है और सभी रास्तों पर साफ-सफाई का कार्य चल रहा है। मेले में 20 लाख से अधिक कावंड़ियों और शिवभक्तों के आने की संभावना है। प्रशासन द्वारा मेले मे आने वाले शिवभक्तो को रात्री मे रोशनी की वजह से कोई परेशानी ना हो इसलिये मंदिर आने वाले सराय-बुढ़सैनी मार्ग, बालैनी-पुरा महादेव मार्ग, चिरचिटा-गल्हेता मार्ग, कल्याणपुर-पुरा महादेव मार्ग पर पर जगह-जगह लाईटे लगाई जा रही हैं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें