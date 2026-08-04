कांवड़ियों के लिए बनाए गए तीन बस अड्डे, 60 बसें लगाई

बागपत। कांवड़ यात्रा को लेकर बागपत से जुड़ने वाले सभी रूट पर डायवर्जन किया गया है। रूट डायवर्जन मेला समाप्ति तक जारी रहेगा। ईपीई का भी रूट डायवर्जन में प्रयोग किया गया है। वहीं, बालैनी में तीन अस्थायी बस अड्डे बनाए जाएंगे, जिन पर कांवड़ियों के लिए 60 बसें लगाई गई है। इन बसों से श्रद्धालु अपने गंतव्य के लिए रवाना होंगे। एसपी सूरज कुमार राय ने बताया कि नौ अगस्त से 12 अगस्त की दोपहर तक कावड़ियों और श्रद्धालुओं के आगमन हेतु उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा बालैनी स्थित श्री कृष्ण महाविद्यालय के पास अस्थाई बस स्टैंड बना कर 20 बसों को मेरठ के लिए, बालैनी आदर्श ढाबा टोल प्लाजा के पास अस्थाई बस स्टैंड बनाकर 20 बसों को शामली व सहारनपुर के लिए, बुढ़सैनी भट्टे के पास अस्थाई बस स्टैंड से 20 बसों को लोनी गाजियाबाद तक भेजे जाने की व्यवस्था की गई है।