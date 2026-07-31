Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कांवड़ यात्रा का रोमांच, युवाओं में दिख रहा गजब का उत्साह

By Parnav Aggarwal
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
Follow us on Google News
share

-पहली बार हरिद्वार से कांवड़ लाने निकले सुनीता, वैष्णवी, सूरज और बादल -बोले- सहारनपुर में

कांवड़ यात्रा का रोमांच, युवाओं में दिख रहा गजब का उत्साह

सहारनपुर, संवाददाता। कांवड़ यात्रा का उत्साह अब केवल पारंपरिक श्रद्धालुओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि नई पीढ़ी भी पूरे उत्साह और आस्था के साथ इसमें भागीदारी कर रही है। इस बार चंडीगढ़ से जेन अल्फा के युवा सुनीता, वैष्णवी, सूरज और बादल पहली बार हरिद्वार से कांवड़ लेने पहुंचे हैं। उनके लिए यह धार्मिक यात्रा केवल आस्था का विषय नहीं, बल्कि जीवन का यादगार अनुभव भी बन गई है। युवाओं ने बताया कि वे 27 जुलाई को अपने घर से कांवड़ यात्रा के लिए निकले थे। पहली बार इस यात्रा का हिस्सा बनने को लेकर उनमें विशेष उत्साह है। उनका कहना है कि रास्ते में जगह-जगह लगाए गए सेवा शिविरों ने यात्रा को बेहद सहज और सुखद बना दिया। सहारनपुर में कांवड़ियों के ठहरने, भोजन, पेयजल और विश्राम की व्यवस्थाएं उन्हें काफी अच्छी लगीं। उन्होंने प्रशासन की तैयारियों की भी सराहना करते हुए कहा कि सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और चिकित्सा सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था दिखाई दे रही है। उनका कहना है कि धार्मिक आस्था के साथ यह यात्रा उन्हें अनुशासन, सेवा और सामाजिक सहयोग का भी संदेश दे रही है। पहली बार कांवड़ यात्रा में शामिल हुए इन युवाओं ने कहा कि यह अनुभव उनके जीवन की अविस्मरणीय स्मृतियों में हमेशा शामिल रहेगा。

ये भी पढ़ें:Hapur News: कांवड़ यात्रा से भरेंगी व्यापारियों की झोली, 40 करोड़ पहुंचेगा कारोबार

तीन प्यासे कांवड़ियों से शुरू हुई पहल, आज 85 शिविरों में मिल रहा शिवभक्तों को सहारा

कभी ऐसा समय था जब सहारनपुर शहर में कांवड़ियों के लिए एक भी सेवा शिविर नहीं लगाया जाता था। हरिद्वार से लौटते शिवभक्तों को भोजन, विश्राम और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पाती थीं। लेकिन वर्ष 1983 में तीन प्यासे कांवड़ियों की पीड़ा ने शहर में ऐसी सेवा परंपरा की नींव रखी, जिसने आज विशाल स्वरूप धारण कर लिया है। उस समय 85 वर्षीय रामचंद्र ने शहर का पहला कांवड़ शिविर शुरू किया था। आज उसी प्रेरणा से जनपद में करीब 85 कांवड़ सेवा शिविर संचालित हो रहे हैं, जहां हजारों शिवभक्तों की सेवा की जा रही है। रामचंद्र का यह शिविर पिछले 43 वर्षों से बिना रुके श्रद्धा, सेवा और समर्पण का प्रतीक बना हुआ है।

ये भी पढ़ें:कांवड़ यात्रा: सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा में खर्च होती हैं 30 हजार कैलोरी

रामचंद्र बताते हैं कि वर्ष 1983 के श्रावण मास में तीन कांवड़िए प्यास से व्याकुल होकर देहरादून रोड स्थित उनके पास पहुंचे।

उन्होंने सबसे पहले उन्हें पानी पिलाया और भोजन के लिए पूछा। कांवड़ियों ने बताया कि उनका उपवास है। इस पर उन्हें केला और पेठा प्रसाद के रूप में दिया गया। बातचीत के दौरान कांवड़ियों ने कहा कि सहारनपुर में कांवड़ियों के लिए कोई सेवा शिविर नहीं है। बस, इसी बात ने रामचंद्र के मन को झकझोर दिया और उन्होंने उसी वर्ष श्री शिव कांवड़ यात्री सेवा संघ के माध्यम से शहर का पहला कांवड़ शिविर शुरू कर दिया।

'केला-पेठे वाले शिविर' के नाम से बनी अलग पहचान

-शुरुआती वर्षों में शिविर में केवल दूध, केला और पेठा प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता था। धीरे-धीरे यह शिविर श्रद्धालुओं के बीच 'केला-पेठे वाले शिविर' के नाम से प्रसिद्ध हो गया। समय के साथ सेवा का दायरा बढ़ता गया और अब यहां कांवड़ियों के लिए विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और प्रसाद की व्यवस्था की जाती है। प्रतिदिन करीब पांच हजार कांवड़िए इस शिविर में प्रसाद ग्रहण करते हैं। बड़ी संख्या में शिवभक्त यहां भोजन, विश्राम और सेवा का लाभ उठाते हैं। वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में स्थानीय नागरिक भी बढ़-चढ़कर सहयोग करते हैं।

43 वर्षों से नहीं टूटी सेवा की परंपरा

रामचंद्र का कहना है कि शिवभक्तों की सेवा ही उनके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य बन गई है। बदलते समय के साथ शिविर की व्यवस्थाएं भी बढ़ती गईं, लेकिन सेवा का मूल भाव आज भी वही है जो 1983 में था। यही कारण है कि उनका शिविर केवल सहारनपुर ही नहीं, बल्कि दूर-दूर से आने वाले कांवड़ियों के बीच भी विशेष पहचान बना चुका है।

बारिश में कांवड़ियों को राहत दिलाने के लिए बैंक्वेट हॉल की जरूरत

रामचंद्र ने बताया कि शिविर के समीप एक बैंक्वेट हॉल है, जहां पहले कांवड़ियों के ठहरने और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था हो जाती थी। पिछले कुछ वर्षों से यह सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। उनका कहना है कि यदि कोई बैंक्वेट हॉल संचालक कांवड़ यात्रा के दौरान अपना परिसर उपलब्ध करा दे तो बारिश के समय हजारों कांवड़ियों को बड़ी राहत मिल सकती है। खुले और अस्थायी शिविरों में बारिश होने पर श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

FAQs

कांवड़ यात्रा में पहली बार कौन से युवा भक्त भाग ले रहे हैं?
चंडीगढ़ से जेन अल्फा के युवा सुनीता, वैष्णवी, सूरज और बादल पहली बार हरिद्वार से कांवड़ लेने पहुंचे हैं।
ये भी पढ़ें:भोलों के जयकारे से गूंजने लगे कांवड मार्ग
Parnav Aggarwal

लेखक के बारे में

Parnav Aggarwal

प्रणव अग्रवाल पिछले करीब 15 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) सहारनपुर में जिला प्रभारी के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने अपने पत्रकारिता जीवन में अपराध, उच्च शिक्षा, चिकित्सा और सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों पर अनेक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली खबरें लिखी हैं।

परिचय एवं अनुभव
प्रणव अग्रवाल हिंदी पत्रकारिता के उन सक्रिय पत्रकारों में शामिल हैं जिन्होंने अपने काम के जरिए पाठकों के बीच मजबूत पहचान बनाई है। करीब डेढ़ दशक के अनुभव के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण एवं एक्सक्लूसिव खबरों पर काम किया। हिन्दुस्तान में कार्य करते हुए उन्होंने अपराध, मेडिकल, उच्च शिक्षा और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी अनेक खोजी और विश्लेषणात्मक खबरें प्रकाशित की हैं। समय के साथ बदलते मीडिया परिवेश और पाठकों की रुचि को समझते हुए उन्होंने खबरों की प्रस्तुति में भी नई दृष्टि विकसित की है।

कॅरियर का सफर
प्रणव अग्रवाल ने अपने पत्रकारिता कॅरियर की शुरुआत वर्ष 2011 में अमर उजाला से की जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। इसके बाद वर्ष 2017 में हिन्दुस्तान समाचार पत्र से जुड़े और यहां उन्हें अपराध, उच्च शिक्षा तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) बीट पर काम करने का अवसर मिला। एएमयू बीट की गहन और प्रभावी कवरेज के लिए उन्हें एएमयू द्वारा मीडिया एक्सीलेंस अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। एचटी ग्रुप की ओर से भी कई बार प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जा चुका है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्रणव अग्रवाल ने बीकॉम और एमकॉम की पढ़ाई के साथ-साथ पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। मजबूत शैक्षणिक आधार के कारण उन्हें हिंदी पत्रकारिता में विषयों की गहराई से समझ विकसित करने में मदद मिली। इसी वजह से उन्होंने अपराध, चिकित्सा और उच्च शिक्षा जैसे जटिल विषयों पर भी रिसर्च आधारित और विश्लेषणात्मक खबरें लिखी हैं। उनकी कई एक्सक्लूसिव स्टोरी हिन्दुस्तान के राष्ट्र एवं राज्य स्तर पर विभिन्न संस्करणों में प्रकाशित हुई हैं।

कार्य क्षेत्र एवं दृष्टि
प्रणव अग्रवाल को अपराध, केंद्रीय विश्वविद्यालय, चिकित्सा और उच्च शिक्षा से जुड़े विषयों पर विशेष पकड़ हासिल है। उन्होंने इन क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण एक्सक्लूसिव खबरें प्रकाशित की हैं। उनका उद्देश्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और प्रभावी जानकारी पहुंचाना है ताकि पत्रकारिता के प्रति विश्वास और विश्वसनीयता बनी रहे।

और पढ़ें
Saharanpur Saharanpur Latest News Saharanpur News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।