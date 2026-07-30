कांवड़ यात्रा श्रद्धा, तप, सेवा और सनातन संस्कृति का महापर्व है: श्रीमहंत डॉ. रविंद्र पुरी

अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद एवं श्री मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमहंत डॉ. रविंद्र पुरी ने कहा कि कांवड़ यात्रा भगवान शिव के प्रति अटूट आस्था, अनुशासन और राष्ट्रीय एकता का महापर्व है, जो सनातन संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचा रही है। पुरी ने कहा कि सावन मास में देशभर से लाखों शिवभक्त हरिद्वार, गंगोत्री, गौमुख और सुल्तानगंज जैसे पवित्र तीर्थों से गंगाजल लाकर अपने-अपने क्षेत्रों के शिवालयों में भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इससे भगवान शिव प्रसन्न होकर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, तप और अनुशासन का भी प्रतीक है।

पैदल यात्रा के दौरान श्रद्धालु संयम, सात्विक जीवन, ब्रह्मचर्य और धार्मिक मर्यादाओं का पालन करते हैं, जिससे मानसिक, आध्यात्मिक और आत्मिक शुद्धि प्राप्त होती है। यह यात्रा श्रद्धालुओं में धैर्य, सहनशीलता और दृढ़ संकल्प का भी विकास करती है। श्रीमहंत डॉ. रविंद्र पुरी ने कहा कि कांवड़ यात्रा हजारों वर्षों से चली आ रही सनातन परंपरा की अमूल्य धरोहर है, जो भारतीय संस्कृति, आस्था और गुरु-शिष्य परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। यात्रा के दौरान विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और स्वयंसेवी संस्थाएं कांवड़ियों के लिए भोजन, चिकित्सा, विश्राम और अन्य आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराकर सेवा और परोपकार की परंपरा को साकार करती हैं। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों से आने वाले श्रद्धालु जाति, भाषा और क्षेत्र की सीमाओं से ऊपर उठकर बोल बम के जयघोष के साथ एक सूत्र में बंध जाते हैं। यह यात्रा सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय एकता और भारतीय सांस्कृतिक विरासत का जीवंत उदाहरण है। धार्मिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के समय भगवान शिव द्वारा हलाहल विष का पान करने के बाद देवताओं ने उन्हें शीतलता प्रदान करने के लिए गंगाजल अर्पित किया था। उसी परंपरा के स्मरण में आज भी शिवभक्त सावन मास में गंगाजल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं।