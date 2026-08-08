कांवड़ यात्रा पैरों की नहीं, आस्था की यात्रा है : सुनील सैनी
हरिद्वार, संवाददाता। कांवड़ मेले में देशभर से उमड़ रहे शिवभक्तों की आस्था के बीच राज्य मंत्री सुनील सैनी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुश
दर्जाधारी सुनील सैनी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में कांवड़ मेला सुख-शांति और सुरक्षित वातावरण में संपन्न हो रहा है। करोड़ों शिवभक्त गंगाजल लेकर गंतव्य की ओर रवाना हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि डीएम मयूर दीक्षित और एसएसपी नवनीत भुल्लर के प्रशासनिक प्रबंधन से यात्रा सुगम बनी हुई है। कांवड़ यात्रा आस्था और संस्कारों की यात्रा है।
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