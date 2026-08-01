कांवड़ियों में बढ़ा भारी भरकम कलश यात्रा का क्रेज

कांवड़ियों में बढ़ा भारी भरकम कलश यात्रा का क्रेज
बागपत। कांवड़ यात्रा का स्वरूप साल दर साल बदल रहा है। इस बार स्टील के कलशों की वजह से यात्रा पूरी करने में 15 से 18 दिन लग रहे हैं। शिवभक्त 11 से 200 लीटर तक गंगाजल लेकर चल रहे हैं, जिससे यात्रा की गति धीमी हो रही है। पहले का मुकाबला काफी कम दिनों में यात्रा पूरी की जाती थी।
बागपत। कांवड़ यात्रा का स्वरूप साल दर साल बदल रहा है। इस बार स्टील के बड़े कलशों वाली कांवड़ ने यात्रा की टाइमिंग ही बदल दी है। पहले जहां अधिकांश शिवभक्त कांवड़ यात्रा पूरी करने में 10 से 13 दिन का समय लेते थे वहीं अब स्टील के कलश और भारी कांवड़ के बढ़ते चलन के कारण यात्रा पूरी करने में 15 से 18 दिन लग रहे हैं। यही वजह है कि इस बार बड़ी संख्या में कांवड़िए सावन शुरू होने से पहले ही गंगाजल लेकर बागपत से गुजरने लगे थे। अब इनकी संख्या दिनोंदिन बढ़ रही है। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली समेत विभिन्न राज्यों के शिवभक्त बागपत से होकर गुजरते हैं। शिवभक्त 11 लीटर से 200 लीटर तक गंगाजल स्टील कलश में भरकर बोल बम के जयकारा लगाते हुए मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। सनातन धर्म में कांवड़ यात्रा को तीर्थ समान माना गया है। बांस के डंडों में दोनों तरफ स्टील के कलश बांधकर शिवभक्त कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। किसी कांवड़ में दो कलश हैं तो किसी में 6 और 8 स्टील के कलश बंधे हुए हैं। स्थानीय शिवालियों में पहुंचने के बाद श्रद्धालु शिवलिंग पर जल अभिषेक करेंगे। वहीं कई कावड़ियों का कहना है कि वे जलाभिषेक करने के साथ-साथ गंगाजल को क्षेत्र में भी वितरित करेंगे। वजन ज्यादा है ऐसे में हर दिन 10 से 15 किलोमीटर ही चल पाते हैं。
कांवड़ यात्रा का स्वरूप
ज्यादा मात्रा में प्लास्टिक की कैन में जल लेकर आने में कैन के फटने का खतरा बना रहता है, जबकि स्टील की कलश में फटने या टूटने का खतरा नहीं होता। इस वर्ष की कांवड़ यात्रा में अलग रंग नजर आ रहे हैं। पिछले कई वर्षों से तिरंगा लेकर गुजरने वाले कांवड़ियों की संख्या अधिक थी, तो इस बार कलश में गंगाजल लेकर गुजरने वाले कांवड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा है। इसमें भी युवाओं में भारी-भरकम कलश में 100 लीटर से अधिक गंगाजल लेकर चलने का क्रेज बहुत है। इन भारी-भरकम कलश लेकर चलने वाले कांवड़ियों की सहायता के लिए कई युवा साथ भी चल रहे हैं।
100 से 200 लीटर तक गंगाजल ले जा रहे श्रद्धालु
स्टील के बड़े कलशों का चलन तेजी से बढ़ने के साथ कई श्रद्धालु 100 से 200 लीटर तक गंगाजल लेकर गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। वहीं सामान्य कलश वाली कांवड़ में पांच से 50 लीटर तक गंगाजल भरा जा रहा है। भारी वजन के कारण यात्रा की गति धीमी हो रही है और श्रद्धालुओं को अधिक विश्राम करना पड़ रहा है। यही वजह है कि यात्रा पूरी करने में अब पहले की तुलना में कई दिन अधिक लग रहे हैं।
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