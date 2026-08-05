बाबा वैद्यनाथ धाम के लिए कांवड़िया रवाना

बाबा वैद्यनाथ धाम के लिए कांवड़िया रवाना
कसबे से कांवड़ियों का जत्था बुधवार को बाबा वैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुआ। नगर पंचायत के राजू सरोज ने कांवड़ियों का अभिवादन किया। इस दौरान बोल बम के जयकारों के साथ कांवड़िये अटेलवापर पहुंचे, जहां समाजसेवकों ने जलपान की व्यवस्था की।
धाता। कस्बे से कांवड़ियों का जत्था बुधवार को बाबा वैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुआ। नगर पंचायत से जुड़े राजू सरोज ने कांवड़ियों को गमछा पहना कर अभिवादन के साथ रवाना किया। इस दौरान बोल बम के जयकारों से कस्बा गुंजायमान रहा। कांवड़िये डीजे की धुन पर थिरकते हुए अटेलवापर पहुंचे, जहां पर उनका स्वागत किया गया कस्बे के समाजसेवकों द्वारा कांवड़ियों के लिए स्टाल लगाकर जलपान की व्यवस्था की गई। इस मौके पर भानु प्रताप केसरवानी, प्रबन्धक विवेक सिंह, वीरेंद्र केसरवानी, मार्कण्डेय सिंह, धीरेंद्र केसरवानी, दीपू त्रिपाठी, उत्कर्ष जायसवाल आदि मौजूद रहे।
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