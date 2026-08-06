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किसानों के बाद कांवड़ियों का स्टेटस सिंबल बना हुक्का

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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बागपत में कांवड़ियों ने हुक्के को अपना पहचान और स्टेटस सिंबल बना लिया है। हरियाणा, दिल्ली, और राजस्थान की तरफ बढ़ते कांवड़ियों में हुक्का गुड़गुड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। भीड़ के साथ उनका अनूठा अंदाज और रंग-रूप क्षेत्र को केसरिया रंग में रंग रहा है।

किसानों के बाद कांवड़ियों का स्टेटस सिंबल बना हुक्का

बागपत। हुक्का हमेशा से ही किसानों का स्टेटस सिंबल रहा है। वहीं अब यह स्टेटस सिंबल कांवड़ियों की भी पहचान बन गया है। कांवड़ियां अपने साथ हुक्का लेकर चल रहे हैं। जहां भी इन्हें समय मिल जाता हैं, वहीं बैठ हुक्का गुड़गुड़ाने लग जाते हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्री से गंगाजल और कांवड़ लेकर दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान की कांवड़ियों की भीड़ अब बढ़ती जा रही है। कांवड़ियों की भीड़ के चलते इस समय पूरा क्षेत्र केसरिया हो गया है। इस समय चारों ओर कांवड़ियां ही दिखाई दे रहा है और हर कोई इस समय कांवड़ियों के रंग में रंगा नजर आ रहा है।

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वहीं दूसरी ओर कांवड़ियां भी अलग-अलग भेष और रंग-रूप और अनूठे अंदाज में दिखाई दे रहे है। कांवड़ पर तिरंगा, गंगाजल तो सभी कांवड़ियों के हाथों में नजर आ जायेगा। वहीं दूसरी ओर किसानों का स्टेटस सिंबल बन चुका हुक्का भी कांवड़ियों की पहचान बन चुका है। हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए कांवड़ियां हुक्का भी गुड़-गुड़ाते हुए आगे बढ़ रहे है। जहां भी ये कांवड़िया रुकते हैं, वहीं पर बैठ हुक्का गुड़-गुड़ाने लग जाते हैं। शिविर से लेकर हाइवे पर जहां इन्हें समय मिलता है, वहीं चटाई बिछाकर हुक्का गुड़-गुड़ाने का काम शुरू हो जाता है। हरियाणा और दिल्ली की ओर जाने वाले बहुत-से कांवड़ियां इस बार अपने साथ हुक्का लेकर चल रहे हैं। उनका कहना है कि आपका हमारी शान और बान है इसलिए हम अपने साथ कांवड़ और हुक्का दोनों लेकर चल रहे हैं।

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