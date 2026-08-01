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कांवड़ियों के स्वागत में सजे घर, जगह-जगह भंडारों की बहार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरिद्वार
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स्थानीय लोग, सामाजिक संगठन और संत-महात्मा शिवभक्तों की सेवा में जुटेकांवड़ियों के स्वागत में सजे घर, जगह-जगह भंडारों की बहार कांवड़ियों के स्वागत में

कांवड़ियों के स्वागत में सजे घर, जगह-जगह भंडारों की बहार

कांवड़ यात्रा के चरम पर पहुंचने से पहले धर्मनगरी पूरी तरह शिवभक्तों की सेवा में जुट गई है। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक जगह-जगह भंडारे, विश्राम शिविर और चिकित्सा सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जबकि कई स्थानों पर कांवड़ियों का पुष्पवर्षा कर स्वागत किया जा रहा है। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर हरिद्वार में सेवा और आस्था का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। स्थानीय निवासी, सामाजिक संगठन, धार्मिक संस्थाएं और संत-महात्मा शिवभक्तों के स्वागत में जुटे हैं। विभिन्न स्थानों पर भोजन, फल, शीतल पेय, पेयजल और अन्य आवश्यक सामग्री का वितरण किया जा रहा है। कई स्थानों पर कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा कर उनका अभिनंदन भी किया जा रहा है।

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विश्राम शिविरों में ठहरने, चिकित्सा और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की गई है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष एवं मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के सचिव श्रीमहंत रविंद्र पुरी ने मां मनसा देवी चरण पादुका मंदिर में तीन दिवसीय भंडारे का आयोजन कराया है। यहां कांवड़ियों के साथ श्रद्धालु, सफाई कर्मचारी, पुलिसकर्मी और सुरक्षाकर्मी भी भोजन प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। श्रीमहंत रविंद्र पुरी ने कहा कि कांवड़ियों की सेवा भगवान शिव की सेवा के समान है। वहीं ज्वालापुर के जटवाड़ा पुल के पास कांवड़ सेवा दल सीतापुर पिछले 42 वर्षों से भंडारे का आयोजन कर रहा है। संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रतिदिन 15 से 20 हजार कांवड़ियों के लिए नाश्ता, दोपहर और रात्रि भोजन के साथ चाय तथा विश्राम की व्यवस्था की जाती है। दूसरी ओर प्रशासन भी सुरक्षा, यातायात, सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं की लगातार निगरानी कर रहा है।

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