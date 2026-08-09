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बाइक डाक कांवड़ियों का हुजूम पहुंच रहे हरकी पैड़ी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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हरिद्वार में कांवड़ यात्रा का आखिरी चरण शुरू हो चुका है। लाखों बाइक कांवड़िए हरिद्वार पहुंच रहे हैं। सभी को हरकी पैड़ी के पास पार्किंग में भेजा जा रहा है।

बाइक डाक कांवड़ियों का हुजूम पहुंच रहे हरकी पैड़ी
बाइक डाक कांवड़ियों का हुजूम पहुंच रहे हरकी पैड़ी

हरिद्वार। कांवड़ यात्रा का आखिरी चरण शुरू हो गया है। लाखों की संख्या में बाइक कांवड़िए हरिद्वार पहुंच रहे हैं। सभी को हरकी पैड़ी के पास पार्किंग में भेजा जा रहा है।

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