डाक कांवड़ को लेकर प्रशासन ने की तैयारी
कांवड़ यात्रा अंतिम चरण में है, जो 30 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगी। महाशिवरात्रि पर जलाभिषेक होगा। गंगा नगरी में पुलिस और प्रशासन ने कांवड़ यात्रा के दौरान ठहराव और पार्किंग की व्यवस्थाएं की हैं, साथ ही सीसीटीवी निगरानी भी की जा रही है। आपात स्थिति के लिए लाउडस्पीकर भी लगाए गए हैं।
कांवड़ यात्रा अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। शनिवार को समूचा प्रशासन अब डाक कांवड़ की तैयारियों में जुट गया है। यह यात्रा 30 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगी, जिसका समापन महाशिवरात्रि पर जलाभिषेक से होगा। हालांकि गंगा नगरी में सावन के हर सोमवार को जलाभिषेक करने के लिए गंगा पार से शिव भक्त आएंगे। लेकिन शिवरात्रि पर पुलिस और प्रशासन के सामने डाक कावड़ के आखिरी तीन दिन सबसे बड़ी चुनौती होते है। इस चुनौती से निपटने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। सीओ राहुल यादव ने बताया कि पार्किंग की पर्याप्त सुविधा है। वाहनों को इधर-उधर खड़ा होने से रोकने के लिए अलग अलग पार्किंगों को पूरी तरह तैयार किया गया है।
इस बार पार्किंग और यात्रियों के ठहराव गंगा नगरी क्षेत्र क्षेत्र में ही की गई है। उन्होंने कहा कि यात्रा मार्ग पर कोई अवरोध न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी की जा रही है। कांवड़ मार्ग पर पुलिसकर्मी तैनात हैं, जो पूरे क्षेत्र पर नजर रखेंगे। इसके अलावा लाउडस्पीकर की व्यवस्था की गई है, जिससे आपात स्थिति में सूचनाएं प्रसारित होंगी और पुलिस बल सक्रियता से तैनात रहेगा।
लेखक के बारे मेंMulit Tyagi
मुलित त्यागी पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान हापुड़ में ब्यूरो इंचार्ज पर काम कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
मुलित त्यागी भारतीय मीडिया जगत का प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 23 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) हापुड़ ब्यूरो में इंचार्ज हैं। 2007 में गढ़मुक्तेश्वर में भूख से मौत प्रकरण में 44 दिनों तक विशेष खबरें की जिससे जरिए उन्हें पत्रकारिता में मजबूत पहचान मिली। भूख से गरीब की मौत, लखीमपुर में बाढ़ का दंश, बदायूं में दो बहनों की लाश पेड़ पर लटकाना, हापुड़ में अरबों रुपये कीमत की सेना की भूमि पर अवैध कब्जे पर बड़ी कार्रवाई जैसी खबरों का मुलित ने ब्रेक किया है।
कॅरियर का सफर
मुलित त्यागी ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2002 में दैनिक जागरण समाचार पत्र से की। यहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2003 में अमर उजाला के साथ जुड़े। अमर उजाला में जूनियर सब एडिटर रहते गढ़मुक्तेश्वर तहसील इंचार्ज बनें। 2012 तक वहीं पर लगातार काम किया। एक जनवरी 2013 को हिन्दुस्तान बरेली में ज्वाइन किया और फिर लखीमपुर जिले में ब्यूरो इंचार्ज बनें। 24 फरवरी 2014 को बदायूं जिले में जिम्मेदारी दी गई। अक्तूबर 2014 से हापुड़ ब्यूरो की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बीएससी बायोलॉजी के साथ-साथ बीए और राजनीति विज्ञान में एमए उत्तीर्ण।
कार्य और लक्ष्य
कई मामलों में उन्होंने अनेक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की हैं। मुलित का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता के साथ सटीक सूचना देने पर केंद्रित है। इसी को केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।