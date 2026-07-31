सावन में शिवमयी हो गया यूपी का हरिद्वार (ब्रजघाट)
हरिद्वार में कांवड़ यात्रा की तैयारी शुरू हो गई है। सावन मास में 5 लाख शिवभक्त विभिन्न नदियों से कांवड़ उठाते हैं। चार सोमवार होंगे, अंतिम सोमवार पर भीड़ बढ़ने की संभावना है। हाईवे पर रुट डायवर्जन किया जाएगा।
यूपी के हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारी शुरू होने लगी है। करीब 5 लाख शिवभक्त सावन मास में ब्रजघाट तीर्थनगरी से कांवड़ उठाते हैं। जिसको लेकर दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर रुट डायवर्जन किया जाता है, जबकि हरिद्वार से आने वालों के लिए मेरठ-बुलंदशहर हाईवे पर भी रुट डायवर्जन होता है। बहरहाल इस बार चार सोमवार है। अंतिम सोमवार को भारी भीड़ उमड़ने की संभावनाएं है। चार सोमवार का होगा सावन--
सावन के चार सोमवार
इस बार सावन महीने का पहला सोमवार 3 अगस्त को हैं जबकि अंतिम सोमवार 24 अगस्त में हैं। सावन मास में चार सोमवार है। अंतिम सोमवार 24 अगस्त होने के कारण भीड़ होने की संभावनाएं है।
हाईवे पर वन वे व्यवस्था
सावन के महीने में शिवरात्रि के मद्देनजर दिल्ली लखनऊ हाईवे पर गढ़ से ब्रजघाट के बीच वन वे किया जाएगा। अगर ज्यादा भीड कांवड़ियों की चलती है तो हापुड़ तक भी कर दिया जाएगा। शिवरात्रि के मद्देनजर 30 जुलाई से 12 दिन के लिए दिल्ली से लखनऊ जाने वाले वाहनों का डायवर्जन छिजारसी और मुरादाबाद से करा जाएगा।
गढ़ की साइड रहेगी बंद
अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि डाक कांवड़ के लिए गढ़ की तरफ वाली हाईवे 9 की लाइन को बंद कर दिया जाएगा। जिसके चलते केवल दूसरी साइड वाली रोड पर ही वन वे वाहनों का आवागमन होगा। चार सोमवार को जलाभिषेक के लिए यह करेंगे।
यदि सोमवार पर जलाभिषेक
सोमवार पर जलाभिषेक के लिए ब्रजघाट विभिन्न जिलों से श्रद्धालु आते हैं। जिसके चलते शनिवार, रविवार को भारी वाहन बंद रहेंगे जबकि शिवरात्रि पर 13 दिन के लिए रुट डायवर्जन होगा।
गंगा पुल से नहीं गुजरेंगे भारी वाहन
सावन के सोमवार के अलावा शिवरात्रि के मद्देनजर भारी वाहन हापुड़ से मेरठ-बिजनौर तथा बुलंदशहर की तरफ को निकाले जाएंगे।
आज से होगा डायवर्जन
एएसपी ने बताया कि 30 जुलाई से शिवरात्रि के मद्देनजर 13 दिन के लिए दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर रुट डायवर्जन किया जाएगा। एएसपी ने बताया कि गाजियाबाद और छिजारसी टोल से दिल्ली से मुरादाबाद की तरफ जाने वाले वाहनों का डायवर्जन किया जाएगा। भारी वाहन मेरठ बिजनौर तथा बुलंदशहर की तरफ को होकर निकलेंगे। जबकि मुरादाबाद से इसी तरह दोनों रुटों को भारी वाहनों को भेजा जाएगा।
कांवड़ यात्रा के विशेष दिन
पहला सोमवार---3 अगस्त
दूसरा सोमवार ---10 अगस्त
तीसरा सोमवार---17 अगस्त
चौथा सोमवार---24 अगस्त
सामान्य प्रश्न
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