Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गंगनहर कांवड़ मार्ग पर गूंजा बोल बम, हर-हर महादेव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
Follow us on Google News
share

सावन माह में कांवड़ यात्रा अपने चरम पर पहुंच गई है। गंगनहर कांवड़ मार्ग पूरी तरह से भक्तिमय है। विभिन्न संगठनों ने सेवा शिविरों का आयोजन किया है, जहां श्रद्धालुओं के लिए भोजन, जल और चिकित्सा सहायता की व्यवस्था है। पुलिस और प्रशासन भी यात्रा की सुरक्षा में सक्रिय हैं।

गंगनहर कांवड़ मार्ग पर गूंजा बोल बम, हर-हर महादेव

सावन माह में कांवड़ यात्रा अपने चरम पर पहुंचने लगी है। गंगनहर कांवड़ मार्ग पूरी तरह शिवमय हो गया है। मार्ग पर हर ओर हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष गूंज रहे हैं। दूर-दराज़ राज्यों से आए शिवभक्तों के जत्थे लगातार अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे पूरे क्षेत्र का माहौल भक्तिमय बना हुआ है। बता दें कि कांवड़ मार्ग पर विभिन्न सामाजिक, धार्मिक एवं स्वयंसेवी संगठनों की ओर से सेवा शिविरों का संचालन शुरू कर दिया गया है। इन शिविरों में श्रद्धालुओं के लिए भोजन, शीतल पेयजल, फल, चाय, चिकित्सा सहायता तथा विश्राम की समुचित व्यवस्था की गई है।

ये भी पढ़ें:बोल बम के जयघोष से गूंजा कस्बा

स्वयंसेवक पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ शिवभक्तों की सेवा में जुटे हुए हैं। यात्रा को सुरक्षित और सुचारु बनाए रखने के लिए पुलिस एवं प्रशासन भी पूरी तरह सक्रिय है। प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कांवड़ मार्ग पर यातायात पूरी तरह से बंद है। अधिकारी लगातार कांवड़ मार्ग का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे है। स्थानीय लोगों में भी कांवड़ यात्रा को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। शिवभक्तों ने बताया कि सेवा शिविरों में मिल रही सुविधाओं से यात्रा काफी सुगम हो गई है। पूरे कांवड़ मार्ग पर भक्ति, आस्था और सेवा का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है।

ये भी पढ़ें:हरकी पैड़ी से गंगाजल लेकर गंतव्य को रवाना हुए शिवभक्त कांवड़िए
ये भी पढ़ें:Etah News: बोल बम के जयकारों से गूंज रहे एटा के मार्ग
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Meerut Latest News Meerut News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।