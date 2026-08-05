Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कांवड़ यात्रा: लंकापति रावण से शुरू हुई थी कांवड़ की प्रथा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
Follow us on Google News
share

श्रावण मास में कांवड़ यात्रा की शुरुआत त्रेता युग में रावण ने की थी। कांवड़, जिसे बहंगी भी कहा जाता है, अब गंगाजल लेकर दौड़ने का माध्यम बन चुकी है। आधुनिकता के प्रभाव से कांवड़ लाने का तरीका बदला है। डाक कांवड़ में यात्रा बिना विश्राम के होती है। यह यात्रा श्रद्धालुओं द्वारा सहयोगी की मदद से की जाती है।

कांवड़ यात्रा: लंकापति रावण से शुरू हुई थी कांवड़ की प्रथा

बागपत। श्रावण मास में कांवड़ यात्रा की शुरुआत त्रेता युग में लंकाधिपति रावण ने की थी। भगवान शिव के परम भक्त रावण के बाद इस यात्रा को मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम ने भी किया था। कांवड़ बांस से बनी होती हैं। इसे बहंगी कहा जाता है। आधुनिकता के दौड़ में कांवड़ का स्वरूप भी बदल चुका है। अब ज्यादातर शिवभक्त डांक कांवड़ में सिर्फ गंगाजल लेकर दौड़ते है। ज्योतिषाचार्य पंड़ित गौरीशंकर शर्मा ने बताया कि कांवड़ का इतिहास त्रेता युग से हुआ था। तब भगवान शिव के परम भक्त लंकापति रावण ने भगवान शिव को प्रशन्न करने के लिए कांवड़ उठाई थी। तब कांवड़ को बहंगी कहा जाता था। रावण के बाद भगवान राम भी कांवड़ लाए थे। उन्होंने बताया कि आधुनिकता के दौड़ में कांवड़ लाने का अंदाज भी बदल गया है। डाक कांवड़ यात्रा आम कांवड़ यात्रा से थोड़ी अलग होती है। कांवड़िया अक्सर कांवड़ को लेकर लंबी यात्राएं करते हैं। बीच-बीच में विश्राम भी करते हैं।

ये भी पढ़ें:कंधों पर भोले की प्रतिमा लेकर आस्था की नई मिसाल पेश कर रहे शिवभक्त

डाक कांवड़ यात्रा

-------

ये भी पढ़ें:आस्था और अनुशासन का अद्भुत संगम है कांवड़ यात्रा

दो लोगों के सहयोग से होती है खड़ी कांवड़

श्रावण मास में भगवान शिव के कई भक्त सावन में खड़ी कांवड़ यात्रा करते हैं। इस कांवड़ यात्रा में श्रद्धालु सहयोगी की मदद से कांवड़ यात्रा करते हैं। इस दौरान जब कांवड़ लाने वाला भक्त आराम करता है। तब उसका सहयोगी कांधे पर कांवड़ लिए खड़ा रहता है। इसके बाद भगवान शिव की आराधना करने के बाद कांवड़ियां पुन: कांवड़ कंधों पर रखता है।

सामान्य प्रश्न

कांवड़ यात्रा की शुरुआत कब हुई थी?
कांवड़ यात्रा की शुरुआत त्रेता युग में लंकाधिपति रावण ने की थी।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bagpat Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।