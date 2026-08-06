आकर्षक कांवड़ और भव्य झांकियों से गूंजा कांवड़ मार्ग, शिवरात्रि से पहले बढ़ी श्रद्धालुओं की संख्या

शामली। सावन मास की शिवरात्रि का पर्व नजदीक आते ही कांवड़ यात्रा अपने चरम की ओर बढ़ने लगी है। जनपद शामली से होकर गुजरने वाले कांवड़ मार्गों पर शिवभक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। शहर और हाईवे पर हर ओर बोल बम और हर-हर महादेव के जयघोष सुनाई दे रहे हैं। रंग-बिरंगी एवं आकर्षक कांवड़ कंधों पर लेकर हजारों श्रद्धालु अपने-अपने गंतव्य की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। आगामी 11 अगस्त को शिवरात्रि का पर्व मनाया जायेगा। जैसे जैसे शिवरात्रि का पर्व नजदीक आ रहा है कांवड लेकर आने वाले शिवभक्त कांवडियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। पंचम खत्म होने के बाद अब कांवडियों की संख्या में लगातार इजाफा होगा।

कांवड़ यात्रा के दौरान इस बार कई शिवभक्त सामाजिक संदेशों को भी अपनी यात्रा का हिस्सा बना रहे हैं। देर रात्रि कैराना रोड स्थित ग्लोबल शांति केयर हॉस्पिटल के कांवड़ सेवा शिविर में रुके हरियाणा के हिसार निवासी शिवभक्त रजनीश, वाशु, भोला और शोकेन्द्र ने बताया कि उन्होंने 28 जुलाई को हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपनी कांवड़ यात्रा शुरू की थी। उन्होंने बताया कि 10 अगस्त को अपने गांव पहुंचेंगे और 11 अगस्त को शिवरात्रि के पावन अवसर पर भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। शिवभक्तों ने बताया कि उनकी कांवड़ यात्रा केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य समाज में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का संदेश देना भी है। उनका कहना है कि हरियाणा में लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में कम है, जिसका एक बड़ा कारण भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक बुराई है। इसी कुरीति के खिलाफ जनजागरूकता फैलाने और बेटियों के सम्मान व शिक्षा का संदेश देने के लिए उन्होंने इस बार कांवड़ यात्रा को माध्यम बनाया है। कांवड़ मार्ग पर गुजर रही आकर्षक कांवड़ों और भव्य झांकियों ने भी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। कई कांवड़ों पर केदारनाथ धाम, बद्रीविशाल धाम और मां काली की मनमोहक झांकियां सजाई गई थीं, जिन्हें देखने के लिए मार्ग में लोगों की भीड़ उमड़ती रही। श्रद्धालु मोबाइल फोन से इन झांकियों की तस्वीरें और वीडियो भी बनाते नजर आए।