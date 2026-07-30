कांवड़ बाजार में भी दिखने लगी रौनक
सावन की शुरुआत के साथ बरेली में कांवड़ यात्रा का उत्साह बढ़ चुका है। मटकी चौकी कांवड़ बाजार सज गया है, जहां आकर्षक कांवड़ें तैयार की जा रही हैं। कारीगरों का कहना है कि सावन से पहले काम शुरू होता है। श्रद्धालुओं की मांग के अनुसार विभिन्न डिजाइन उपलब्ध हैं, जिनकी कीमत 500 से 1000 रुपये तक होती है।
सावन की शुरुआत के साथ ही कांवड़ यात्रा का उत्साह चरम पर पहुंच गया है। इसी के साथ बरेली का करीब तीन दशक पुराना मटकी चौकी कांवड़ बाजार भी पूरी तरह सज गया है। यहां तैयार होने वाली आकर्षक कांवड़ें न केवल बरेली, बल्कि बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, रामपुर और लखीमपुर खीरी तक अपनी खास पहचान बना चुकी हैं। सावन के दिनों में यह बाजार शिवभक्तों और खरीदारों से गुलजार रहता है। कारीगरों के अनुसार सावन शुरू होने से करीब डेढ़ माह पहले ही कांवड़ बनाने का काम शुरू हो जाता है। बांस, रंग-बिरंगे कपड़ों, चमकीली पन्नियों और सजावटी सामग्री से तैयार की जाने वाली पारंपरिक कांवड़ों ने समय के साथ आधुनिक रूप भी ले लिया है।
श्रद्धालुओं की मांग के अनुसार अब डाक, बैकुंठी, खड़ी और झूला कांवड़ समेत कई आकर्षक डिजाइन तैयार किए जा रहे हैं।मटकी चौकी के कारीगर नीरज बताते हैं कि वह पिछले 12-13 वर्षों से कांवड़ बनाने का काम कर रहे हैं। उनके यहां तैयार होने वाली कांवड़ों की सप्लाई फरीदपुर, मीरगंज, सीबीगंज समेत आसपास के कई कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। एक दिन में पांच से सात कांवड़ तैयार हो जाती हैं। इनकी कीमत डिजाइन और आकार के अनुसार 500 से 1000 रुपये तक होती है।
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