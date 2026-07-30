पश्चिमांचल के हर जिले में कंट्रोल रूम चालू, अफसरों ने बढ़ाई निगरानी
कांवड़ यात्रा के दौरान बिजली आपूर्ति को लेकर पश्चिमांचल के 14 जिलों में कंट्रोल रूम चालू किए गए हैं। अधिकारियों ने शिकायतों के त्वरित निस्तारण, कर्मचारियों की तैनाती और विद्युत लाइनों के रखरखाव के लिए मार्गदर्शिका जारी की है। तैयारी के तौर पर पेड़ों की शाखाओं की कटाई और तारों को व्यवस्थित करने का निर्देश दिया गया।
कांवड़ यात्रा के मद्देनजर बिजली अफसरों ने पश्चिमांचल के प्रत्येक 14 जिलों में कंट्रोल रूम चालू करा दिये। एमडी ने विद्युत आपूर्ति से शिकायत पर गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने, कंट्रोल रूम में पर्याप्त कार्मिकों की तैनाती, शिकायतों की सतत् मॉनिटरिंग तथा फील्ड टीमों के साथ प्रभावी समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिये। एमडी रवीश गुप्ता एवं निदेशक तकनीकी एनके मिश्रा ने कांवड़ मार्ग पर कर्मचारियों की राउंड-द-क्लॉक तैनाती करने के निर्देश दिए। कहा कि विद्युत लाइनों के संपर्क में आने वाली पेड़ों की शाखाओं की तत्काल कटाई-छटाई, विद्युत पोलों को सही कराने तथा तारों को व्यवस्थित कराया जाए। इसके लिए दो दिन का अल्टीमेटम दिया।
कांवड़ मार्ग पर मानक के अनुसार विद्युत तारों को व्यवस्थित करने को कहा। कहा कि किसी भी विद्युत व्यवधान की स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
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