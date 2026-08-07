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बम-बम भोले के जयकारों से गूंजा हाईवे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
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कांवड़ यात्रा के दौरान, बड़े पैमाने पर शिवभक्त गंगा नगरी से गंगाजल और कांवड़ लेकर रवाना हो रहे हैं। ब्रजघाट और हरिद्वार से कांवड़ियों के जत्थे निकल रहे हैं। भक्त अपने परिवार की सुख-शांति की कामना के साथ कांवड़ लाते हैं, और सेवाओं के लिए शिविर भी आयोजित किये गए हैं।

बम-बम भोले के जयकारों से गूंजा हाईवे

कांवड़ यात्रा मार्गों पर बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। ब्रजघाट और हरिद्वारा से गंगाजल से भरे कलश कांधों पर लेकर कांवड़ियों के जत्थे क्षेत्र से निकल रहे हैं। कांवड़ यात्रा में अब कांवड़ियों की संख्या बढ़ने लगी है। गंगा नगरी से शिवभक्तों का गंगाजल और कांवड़ लाने का सिलसिला जारी है। पंडित शिवदत्त शर्मा ने बताया कि शुक्रवार को बम भोले की गूंज के साथ बड़ी संख्या में शिवभक्त गंगा नगरी से रवाना हुए। वहीं भगवान शिव भक्ति में डूबे शिवभक्त भारी भरकम गंगाजल कलश कांवड़ और आकर्षक कांवड़ लेकर नगर क्षेत्र से निकल रहे हैं और लोग उनका स्वागत कर रहे हैं।

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कई शिवभक्त परिवार की सुख शांति की कामना के साथ कांवड़ लेकर गंतव्य को रवाना हुए। उधर, कांवड़ियों की सेवा के लिए आयोजित शिविर में कई शिवभक्तों को स्वास्थ्य संबंधी दवाइयां दी गई। कुल मिलाकर हाईवे से लेकर नगर की गलियों में रंगबिरंगी कांवड़ों पर लगी घंटियों, कांवड़ियों के पैरों में बंधे घुंघरु की झंकार से वातावरण पूरी तरह शिवमयी हो गया है।

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