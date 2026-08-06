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डीजे की धुन पर नाचते-गाते जयघोष के साथ आगे बढ़ रहे कांवड़िए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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अफजलगढ़ में कांवड़ियों ने बम बम भोले तथा हर-हर महादेव के जयघोष के साथ गंगा जल लेकर यात्रा शुरू की। 50 से अधिक कांवड़ियों का समूह डीजे की धुन पर भजन गाते हुए अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा है। युवाओं में आस्था और जोश दिखाई दे रहा है, जबकि पुलिस ने भी कांवड़ियों की सेवा में मदद की।

डीजे की धुन पर नाचते-गाते जयघोष के साथ आगे बढ़ रहे कांवड़िए

अफजलगढ़। बम बम भोले तथा हर-हर महादेव के जयघोष से समूचा वातावरण शिवमय हो गया। जय-जय शिव शंकर और हर-हर महादेव के जयकारों के साथ डीजे की धुन पर कांवड़िए लगातार गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। बुधवार को शाम बरेली निवासी ओमप्रकाश (महंत), प्रदीप (कपूर वाले) तथा राजीव (आरती वालो) की अगुआई में 50 से अधिक कांवड़ियों ने गंगा जल लेकर घर की ओर प्रस्थान किया। कांवड़िए डीजे की धुन पर भजन गाकर थिरकते हुए यात्रा कर रहे थे। भारी संख्या में कांवड़िए मनमोहक कांवड़ लेकर पैदल यात्रा कर रहे हैं। जबकि भारी संख्या में युवा वाहनों द्वारा हरिद्वार से डाक कावड़ लेकर वापस आ रहे हैं।

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सड़कों पर श्रृद्धालुओं खास कर युवाओं में आस्था और जोश के साथ देश भक्ति साफ झलक रही है। बम भोले का जय घोष करते हुए मन में सबसे पहले जलाभिषेक करने की इच्छा लेकर कांवड़िए लगातार गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर तमाम व्यस्तताओं के बावजूद पुलिस कांवडियों की सेवा करने में पीछे नहीं है।

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