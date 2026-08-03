दिल्ली और कांठ रोड पर घूमकर की कांवड़ियों की सेवा
दिल्ली और कांठ रोड पर घूमकर की कांवड़ियों की सेवादिल्ली और कांठ रोड पर घूमकर की कांवड़ियों की सेवादिल्ली और कांठ रोड पर घूमकर की कांवड़ियों की सेवादिल
सावन के पहले सोमवार को दिल्ली रोड और कांठ रोड पर चार-छह स्थानों को छोड़ कर अधिक भंडारे तो नहीं लगे। मगर निजी वाहनों से लोगों ने रात से दौड़ कर सुबह दस बजे तक कांवड़ियों की सेवा की। बड़ी सोच फाउंडेशन की टीम चौपहिया वाहन में फल, कोल्ड ड्रिंग, पानी की बोतल सहित अन्य खाद्य सामग्री लेकर दिल्ली और कांठ रोड पर घूमकर कांवड़ियों की सेवा करते रहे। संस्थापक अमित गुप्ता ने बताया यह सेवा सावन के सभी सोमवार को की जाएगी। उनके साथ विशाल, नीतू, अन्नू, राहुल आदि का सहयोग रहा।
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