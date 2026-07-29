श्रावण मास: गूंजने लगे भोले बाबा के जयकारे श्रावण मास: गूंजने लगे भोले बाबा के जयकारे श्रावण मास: गूंजने लगे भोले बाबा के जयकारे श्रावण मास: गूंजने लग

सहारनपुर। श्रावण की आज से शुरुआत हो गई। इसके साथ ही शिवालयों में भोले बाबा के जयकारे गूंजने लगे और कांवड़ यात्रा भी रफ्तार पकड़ेगी। वहीं, पुलिस-प्रशासन ने भी तमाम तैयारियों को अंतिम रूप दिया है। इसके साथ ही बुधवार की रात 12 बजे से पहले चरण का रूट डायवर्जन प्लान लागू कर दिया गया। जिले के रास्ते जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, पंजाब और वेस्ट यूपी के लाखों कांवडि़ए आते हैं। जिले सरसावा की शाहजहापुर पुलिस चेक पोस्ट लेकर कोतवाली गागलहेड़ी क्षेत्र की काली नदी चौकी तक कांवड़ मार्ग पड़ता है। यह मार्ग महानगर से होकर गुजरता है। कांवड़ मार्ग पर पुलिस-प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त कर लिए गए हैं। चप्पे-चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात रहेगी। इसके साथ अस्थाई पुलिस चौकियां बनाई गई हैं। नगर निगम की ओर से भी तमाम व्यवस्थाएं की गई। इसके अलावा विद्युत निगम द्वारा बिजली के खंभो को चारों तरफ पन्नी से ढक दिया गया है। वहीं, कांवड़ मार्ग पर सेवा शिविर भी लगने शुरू हो गए हैं। अभी कुछ ही कांवडि़ए दिखाई दे रहे हैं। शुक्रवार से श्रावण मास की शुरुआत होने के साथ कांवडि़यों की संख्या में भी तेजी से इजाफा देखने को मिलेगा। इसको लेकर पुलिस-प्रशासन पूरी तरह सजग है। वहीं, शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी。

संवदेनशील इलाकों में रखें कड़ी नजर: एसएसपी फोटो समाचार

सहारनपुर। कांवड़ यात्रा को लेकर एसएसपी अभिनंदन सिंह ने पुलिस लाइन में बैठक ली। उन्होंने कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी तथा श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर विस्तृत चर्चा की।

बैठक के दौरान एसएसपी अधिकारियों को निर्देशित किया कि कांवड़ मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक-चौबंद रखी जाए तथा लगातार पुलिस पेट्रोलिंग सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की रोकथाम के लिए पुलिस बल पूरी सतर्कता एवं मुस्तैदी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करे। यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने पर भी विशेष बल दिया गया जाए। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि निर्धारित डायवर्जन प्लान का कड़ाई से पालन कराया जाए, ताकि कांवड़ियों एवं आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। साथ ही यातायात पुलिस को प्रमुख चौराहों एवं व्यस्त मार्गों पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए गए। संवेदनशील स्थलों पर विशेष निगरानी रखने, संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर बनाए रखने और आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सोशल मीडिया मॉनिटरिंग को भी अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना, अफवाह अथवा आप्तिजनक सामग्री पर त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई की जाए, ताकि सामाजिक सौहार्द एवं शांति व्यवस्था प्रभावित न हो। इस दौरान एसपी देहात मयंक पाठक, एसपी सिटी व्योम बिंदल सहित सभी सीओ मौजूद रहे।