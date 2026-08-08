भारतीय ज्योतिष कर्मकांड महासभा ने नशामुक्त कांवड़ के लगाए बैनर

भारतीय ज्योतिष कर्मकांड महासभा द्वारा कांवड़ यात्रा को नशामुक्त बनाने के लिए जागरूकता बैनर लगाए जा रहे हैं। महासभा अध्यक्ष पंडित केसी पाण्डेय ने भक्तों को जलाभिषेक एवं पूजन विधि का मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कांवड़ियों से गंगा जल का सही उपयोग और नशा न करने की अपील की।

भारतीय ज्योतिष कर्मकांड महासभा द्वारा कांवड़ यात्रा को नशामुक्त बनाने व कांवड़ जलाभिषेक के शुभ मुहूर्त एवं नियम संबंधित जानकारी के लिए सभी प्रमुख शिव मंदिरों और सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता बैनर लगाए जा रहे है। इसमें कांवड़ियों से अपील की जा रही है कि इस पावन यात्रा को नशामुक्त कांवड़ यात्रा बनाए। महासभा अध्यक्ष ज्योतिर्विद पंडित केसी पाण्डेय ने बताया कि कठिन परिश्रम कर कावड़ ला रहे भक्तों का मनोरथ सिद्ध हो और पूर्ण शुभ फल प्राप्त हो, इसके लिए महासभा द्वारा धर्मग्रंथों के अनुरूप जलाभिषेक व पूजन विधि का मार्गदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रसिद्ध भूतेश्वर शिव मंदिर दत्तियाना, नक्काकुआं शिव मंदिर गढ़, सबली महादेव मंदिर, श्री श्यामेश्वर महादेव छपकौली मंदिर, श्री नीलकंठ महादेव मंदिर, मंशादेवी मंदिर सहित सार्वजनिक स्थानों पर जलाभिषेक संबंधित मार्गदर्शक बैनर लगाए गए है।

कांवड़ियों के लिए निर्देश उन्होंने कांवड़ियों से गंगा स्नान कर शुद्ध मन से जलाभिषेक का संकल्प लेने, गंगा जल किसी धातु अथवा मि‌ट्टी के बर्तन में लाने, गंगा जल चढ़ाने के पूर्व तक निराहार अथवा फलाहार व्रत रखने, कांवड यात्रा के समय त्रिपुण्ड (चंदन) लगाकर, रूद्राक्ष धारण करने आदि के बारे में जानकारी दी। साथ ही कावड़ यात्रा में किसी भी प्रकार का नशा नहीं करने, जल उठाने के बाद जल चढ़ाने तक भूमि पर नहीं रखने, किसी पर क्रोध, दुर्व्यहार तथा अपशब्द भाषा का प्रयोग न करने, शंख से जलाभिषेक नहीं करने आदि के प्रति जागरूक किया। उन्होंने बैनर के माध्यम से कावड़ जलाभिषेक मुहूर्त के बारे में जानकारी दी कि 11 अगस्त मंगलवार को सुबह 5 बजकर 50 मिनट से जलाभिषेक प्रारम्भ होगा जो हापुड़ व आसपास के जिलों के लिए पूर्णतः शास्त्र सम्मत है। महामंत्री अनिशा सोनी पाण्डेय ने स्त्री श्रद्धालुओं से विशेष अपील कि कावड़ यात्रा व जलाभिषेक के समय अपने बालों को बांधकर रखें तथा शिवलिंग का स्पर्श बिल्कुल ना करें।

महासभा की सहभागिता इस मौके पर पंडित गौरव कौशिक, पंडित देवी प्रसाद तिवारी, पंडित जगदम्बा शर्मा, पंडित मित्र प्रसाद काफ्ले, पंडित पुरुषोत्तम दाहाल, स्वामी वराहगिरी, पंडित मुनेन्दर तिवारी, पंडित संजय मिश्रा, पंडित विनोद शर्मा, पंडित राकेश गिरी, पंडित रविशंकर शुक्ला, पंडित अनुज मिश्रा, पंडित विनोद पूरी, पंडित सर्वेश तिवारी, पंडित अजय त्रिपाठी आदि शामिल रहे।