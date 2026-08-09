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कांवड़ियों के लिए मिस्सी रोटी-दाल, इडली-डोसा, टिक्की के साथ हेल्दी सलाद भी

By Salim Ahmad
हिन्दुस्तान, मेरठ
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कांवड़ यात्रा अब आस्था और भक्ति का प्रतीक नहीं रह गई है, यह सेवा और बेहतर व्यवस्थाओं का भी प्रतीक बन चुकी है। शिवभक्तों के लिए सेवा शिविरों में व्यंजन की विविधता, स्वास्थ्य और स्वच्छता का ध्यान रखा जा रहा है। Thousands of volunteers are serving devotees with nutritious food, making this journey a blend of faith, service, and dedication.

कांवड़ियों के लिए मिस्सी रोटी-दाल, इडली-डोसा, टिक्की के साथ हेल्दी सलाद भी

कांवड़ यात्रा अब केवल आस्था और भक्ति का ही नहीं, बल्कि सेवा और बेहतर व्यवस्थाओं का भी प्रतीक बन चुकी है। कांवड़ मार्गों पर जगह-जगह लगे सेवा शिविरों में शिवभक्तों के लिए भोजन की ऐसी विविधता देखने को मिल रही है, जो किसी बड़े फूड कोर्ट या होटल से कम नहीं है। यहां स्वाद के साथ-साथ स्वास्थ्य और स्व cleanliness का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। होटलों जैसी सुविधाओं वाले सेवा शिविरों में देसी व्यंजनों से लेकर दक्षिण भारतीय और पौष्टिक भोजन तक शिवभक्तों के लिए स्वाद एवं सेहत का ख्याल रखते हुए हेल्दी सलाद तक की व्यवस्था है। कांवड़ियों को दिनभर की थकान दूर करने और ऊर्जा बनाए रखने के लिए सेवा शिविरों में अलग-अलग समय के अनुसार भोजन परोसा जा रहा है। तली-भुनी खान-पान की वस्तुओं से परहेज करने वाले शिवभक्तों के लिए फल, सलाद से लेकर मिस्सी रोटी, सादी चूल्हे पर तैयार रोटी से लेकर दाल-सब्जी तक का इंतजाम है। सुबह दूध-जलेबी, चाय, फल और हल्का नाश्ता, दोपहर में दाल, सब्जी, मिस्सी रोटी, पूड़ी, चावल, राजमा और छोले, जबकि शाम को टिक्की, गोलगप्पे, डोसा, इडली, कचौरी और पकौड़े जैसे व्यंजनों की व्यवस्था की गई है。

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सेवाशिविर में भोजन की व्यवस्था

दिल्ली रोड, हापुड़ रोड़, रुड़की रोड एवं कंकरखेड़ बाईपास हाइवे पर कई शिविरों में ताजा सलाद, मौसमी फल, दही और नींबू पानी भी उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि शिवभक्तों को पौष्टिक आहार मिल सके। आस्था, सेवा और समर्पण के इस अद्भुत संगम ने कांवड़ यात्रा को केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सामाजिक सहयोग और भारतीय अतिथि-सत्कार की मिसाल बना दिया है। हजारों स्वयंसेवक दिन-रात शिवभक्तों की सेवा में लगे हैं और हर कांवड़िया संतुष्ट होकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा है।

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पारंपरिक व्यंजनों का योगदान

कई सेवा शिविरों में देसी घी से चुपड़ी रोटियां कच्चे कोयले एवं चूल्हों पर तैयार की जा रही हैं। भोजन के साथ घर जैसा स्वाद देने के लिए आचार, चटनी और अन्य पारंपरिक व्यंजन भी परोसे जा रहे हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं और स्वयंसेवक सुबह से देर रात तक भोजन तैयार करने और परोसने में जुटे रहते हैं।

आधुनिक सेवा शिविरों की उपलब्धियां

कांवड़ मार्गों पर लगाए गए जर्मन हैंगर वाले आधुनिक सेवा शिविरों में भोजन व्यवस्था के साथ आराम की भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं। शिवभक्तों के बैठने, विश्राम करने, पंखों और कूलरों की व्यवस्था, शुद्ध पेयजल, साफ-सफाई और भोजन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कई स्थानों पर डिस्पोजेबल के बजाय स्टील के बर्तनों का उपयोग कर स्व cleanliness बनाए रखने का प्रयास भी किया जा रहा है। ओउम सेवा समिति मोदीपुरम, विरालिया परिवार की ओर से बाइपास शोभापुर में शिविरों सुबह, दोपहर एवं शाम एवं रात में भी प्रसाद की शिवभक्तों के लिए व्यवस्था की जा रही है।

शिव भक्तों की सेवा का महत्व

शिविर संयोजक सुधीर रस्तोगी, नीरज मित्तल, विनय विरालिया कहते है कि कांवड़ियों की सेवा को भगवान शिव की सेवा माना जाता है। यही कारण है कि भोजन की गुणवत्ता, शुद्धता और स्व cleanliness से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाता। रसोई में साफ-सफाई के साथ ताजा सामग्री का उपयोग किया जाता है और समय-समय पर भोजन तैयार किया जाता है, ताकि हर शिवभक्त को ताजा और पौष्टिक भोजन मिल सके।

कांवड़ सेवा शिविर में खाने की विविधता

कांवड़ियों के लिए शिविरों में मीठे चावल से लेकर दाल-चावल तक

दूध-जलेबी से लेकर देसी-चाइनीज फूड़, चटनी-आचार तक उपलब्ध

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कांवड़ यात्रा में कितने स्वयंसेवक लगे हुए हैं?
हजारों स्वयंसेवक दिन-रात शिवभक्तों की सेवा में लगे हैं।
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लेखक के बारे में

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शॉर्ट बायो: सलीम अहमद पिछले करीब 30 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान मेरठ में उद्योग, व्यापार और कारोबार बीट कवर कर रहे हैं।

परिचय एवं अनुभव
सलीम अहमद मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 30 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान, मेरठ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में उद्योग, व्यापार और कारोबार पर केंद्रित खबरें करते हैं। उन्होंने प्रिंट एवं डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।

कॅरियर का सफर
सलीम अहमद ने कॅरियर की शुरुआत 1996 में राष्ट्रीय सहारा जैसे प्रमुख अखबार से की जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। इसके बाद 2000 से 2006 तक अमर उजाला के साथ जुड़े रहे। 2006 में हिन्दुस्तान से जुड़कर काम शुरू किया और वर्तमान में उद्योग, व्यापार और कारोबार क्षेत्र में रिपोर्टिंग कर रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बीए और मास कम्युनिकेशन में डिग्री हासिल की। सलीम कारोबार, उद्योग, व्यापार बीट पर कमांड होने के साथ बिजली, वन विभाग और अन्य जुड़े विषयों पर अच्छी पकड़ रखते हैं।

विजन
उद्योग, व्यापार, कारोबार, फिल्म-इंटरटेनमेंट विषयों पर सलीम की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। सलीम का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है। इसको केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।

विशेषज्ञता
उद्योग और कारोबार पर मजबूत पकड़ है। निर्यात और खेल उद्योग की खबरों में उन्हें महारत हासिल है।

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