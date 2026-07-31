कांवड़ यात्रा: सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा में खर्च होती हैं 30 हजार कैलोरी

कांवड़ यात्रा: सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा में खर्च होती हैं 30 हजार कैलोरी
सावन के महीने में श्रद्धालु हरिद्वार से गंगाजल लाने के लिए पैदल यात्रा करते हैं। इस यात्रा में एक कांवड़िया 4,000 से 6,000 कैलोरी खर्च करता है। यात्रा के दौरान शरीर में जल का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। मानसिक दृढ़ता भी बढ़ती है।
बागपत। सावन के पवित्र महीने में लाखों श्रद्धालु (कांवड़िया) हरिद्वार से पवित्र गंगाजल लेकर सैकड़ों किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा तय करते हैं। कंधे पर कांवड़ का भार, भीषण उमस और लंबी दूरी की यह यात्रा केवल एक धार्मिक और आध्यात्मिक साधना ही नहीं है, बल्कि यह मानव शरीर की सहनशक्ति और शारीरिक क्षमता की भी सबसे बड़ी परीक्षा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार कांवड़ यात्रा के दौरान एक कांवड़िया सामान्य व्यक्ति की तुलना में कई गुना अधिक कैलोरी खर्च करता है। ------
कांवड़ यात्रा के दौरान कितनी बर्न होती है कैलोरी?
जिला अस्पताल के सीएमएस डा. अनुराग वाष्र्णेय ने बताया कि सामान्य पैदल चलने की तुलना में कांवड़ उठाकर चलना कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें कंधे पर अतिरिक्त भार (10 किलो से लेकर 50 किलो या उससे भी अधिक) होता है। एक कांवड़िया औसतन दिन में 30 से 40 किलोमीटर पैदल चलता है। कंधे पर भार उठाकर चलने से प्रति घंटा लगभग 500 से 700 कैलोरी खर्च होती हैं। इस हिसाब से एक शिवभक्त दिनभर में 4,000 से 6,000 कैलोरी तक खर्च कर देता है (जबकि एक सामान्य व्यक्ति को रोजाना केवल 2,000 से 2,500 कैलोरी की जरूरत होती है)।
हरिद्धार से बागपत की यात्रा पर नजर
जिला अस्पताल के फिजिशियन डा. श्रवण कुमार ने बताया कि हरिद्वार से बागपत या दिल्ली जैसे क्षेत्रों की दूरी लगभग 150 से 200 किलोमीटर के करीब है। चार से छह दिनों की इस यात्रा में एक कांवड़िया 20,000 से 30,000 से भी अधिक कैलोरी खर्च कर देता है। इतनी बड़ी मात्रा में कैलोरी खर्च होने से शरीर में जमा फैट (चर्बी) तेजी से कम होती है। लगातार चलने से शरीर का मेटाबॉलिज्म कई दिनों तक काफी हाई रहता है। कंधे पर भार संतुलन बनाकर चलने से पैरों की मांसपेशियों, पीठ के निचले हिस्से और कोर मसल्स पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, जिससे ये मांसपेशियां मजबूत होती हैं (हालांकि शुरुआत में भारी थकान और दर्द होता है)।
डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का खतरा:
फिजिशियन डा. श्रवण कुमार ने बताया कि जुलाई-अगस्त की भीषण उमस और पसीने के कारण शरीर से पानी और सोडियम-पोटेशियम तेजी से कम होते हैं। यदि समय पर जल और इलेक्ट्रोलाइट्स (जैसे ओआरएस या नींबू पानी) न लिया जाए, तो मांसपेशियों में खिंचाव और डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है।
अद्भुत मेंटल टफनेस और एंडोर्फिन का प्रवाह:
भक्ति भाव और 'जय भोले' के जयकारों के बीच मस्तिष्क में 'एंडोर्फिन' और 'डोपामाइन' जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं। यह शारीरिक दर्द के बावजूद चलने की इच्छाशक्ति प्रदान करते हैं, जिससे मानसिक दृढ़ता कई गुना बढ़ जाती है।
यात्रा के दौरान रखें इन बातों का ध्यान
खान-पान: सुपाच्य और तुरंत ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ जैसे केला, गुड़, फल और मेवे का सेवन करते रहें।
हाइड्रेशन: खाली पेट चलने से बचें और लगातार पानी, नारियल पानी या ओआरएस घोल लेते रहें।
विश्राम: हर 8-10 किलोमीटर चलने के बाद मांसपेशियों को थोड़ा आराम दें और पैरों की हल्की मालिश करें।
सामान्य प्रश्न
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