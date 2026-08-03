हाईवे का एक हिस्सा कांवड़ियों के लिए आरक्षित, पांच से डीएमई पर भी वन-वे
कांवड़ यात्रा-2026 को लेकर एनएच-58 का एक हिस्सा परतापुर से उत्तराखंड तक कांवड़ियों के लिए आरक्षित कर दिया गया है। साथ ही, डीएमई का एक हिस्सा पांच अगस्त से कांवड़ियों के लिए आरक्षित किया जाएगा। पुलिस-प्रशासन का मुख्य फोकस हादसों को रोकने पर है। यातायात अन्य मार्गों पर डायवर्ट किया जाएगा।
कांवड़ यात्रा-2026 को लेकर एनएच-58 का एक हिस्सा परतापुर से उत्तराखंड तक कांवड़ियों के लिए आरक्षित कर दिया है। हाईवे पर दूसरी ओर टू-वे व्यवस्था यानी वाहनों के आने-जाने की व्यवस्था लागू की गई है।
कांवड़ियों के लिए आरक्षित व्यवस्था
वहीं, कांवड़ियों की भीड़ बढ़ी तो डीएमई यानी दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे का एक हिस्सा पांच अगस्त से कांवड़ियों के लिए आरक्षित कर दिया जाएगा। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस-प्रशासन का सबसे ज्यादा फोकस हादसों को रोकने पर है। इसके लिए एनएच-58 को निर्धारित समय से तीन दिन पहले ही कांवड़ियों के लिए आरक्षित किया गया। एनएच-58 पर डिवाइडर की एक ओर की पूरी लेन परतापुर से खतौली और इसके बाद मुजफ्फरनगर से उत्तराखंड बार्डर से कांवड़ियों के लिए आरक्षित कर दी गई है। हादसे पर दूसरी ओर टू-वे व्यवस्था में हल्के वाहन और बाइक चलेंगी। दूसरी लेन को भी सात अगस्त से बंद करने को लेकर मंथन चल रहा है और पूरा यातायात अन्य मार्गों पर डायवर्ट किया जाएगा।
दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे की योजना
वहीं, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर भी एक ओर की लेन को पांच अगस्त से कांवड़ियों के लिए आरक्षित करने की प्लानिंग की जा रही है। दूसरी लेन पर मेरठ से दिल्ली के लिए हल्के वाहन जाते रहेंगे। दिल्ली से जिन वाहनों को मेरठ आना है, उन्हें गाजीपुर बार्डर से एनएच-9 होते हुए यूपी गेट से डासना इंटरचेंज गाजियाबाद से पिलखुवा हापुड़ भेजा जाएगा। यहां से ततारपुर तिराहा होते हुए ये वाहन किठौर से मेरठ आएंगे। जिन वाहनों को मुजफ्फरनगर जाना है, उन्हें किठौर से परीक्षितगढ़ होकर मवाना और रामराज निकाला जाएगा, जहां से मुजफ्फरनगर जाएंगे।
दिल्ली से मेरठ जाने का रूट
- डीएमई पर मेरठ से दिल्ली जाने के लिए सीधे चढ़ सकते हैं।
- एनएच-58 से भी अनारक्षित लेन से होकर दिल्ली जा सकेंगे।
दिल्ली से मेरठ आने का रूट
- गाजीपुर बार्डर से एनएच-9 यूपी गेट होते हुए डासना इंटरचेंज गाजियाबाद, यहां से पिलखुवा हापुड़ होकर निजामपुर तिराहा हापुड़ बाईपास ततारपुर तिराहा-टियाला अंडरपास हापुड़ से मेरठ के किठौर की ओर आना होगा। यहां से गढ़ रोड से होकर मेरठ आएंगे।
सामान्य प्रश्न
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