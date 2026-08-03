डीजे की बुकिंग फुल, कांवड़ शिविरों के लिए वाटर प्रूफ टेंट की भी शॉर्टेज

कावड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। हरिद्वार और ब्रजघाट से जल लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक 11 अगस्त को होगा। हापुड़ में डीजे बुकिंग फुल है और कांवड़ियों को अन्य जनपदों से डीजे बुलाने पड़ रहे है। वाटर प्रूफ टेंट की भी कमी हो रही है। इस बार शिवरात्रि का पर्व 11 अगस्त को मनाया जाएगा।

कावड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। हरिद्वार और ब्रजघाट से गंगा जल लाकर भगवान शिव का 11 अगस्त को जलाभिषेक करेंगे। ऐसे में कई कांवड़िए बड़ी और डाक कांवड़ के साथ अपनी यात्रा को पूरा करते है। भोले के भजनों पर नाचते गाते आते है। लेकिन कांवड़ यात्रा को लेकर हापुड़ के डीजे की बुकिंग फुल हो चुकी है। इसलिए कांवड़ियों को अलीगढ़, बुलंदशहर, मुरादनगर, गौतमबुद्धनगर और मोदीनगर से डीजे बुलाने पड़ रहे hai। उधर कांवड़ शिविर के लिए वाटर प्रूफ टेंट भी नहीं मिल पा रहे hai। इस बार शिवरात्रि का पर्व 11 अगस्त को मनाया जाएगा। उसी दिन कांवड़िएं हरिद्वार और ब्रजघाट से अपने आसपास स्थित शिवालयों में पहुंचेंगे और भगवान आशुतोष का जलाभिषेक करेंगे। ऐसे में कांवड़ियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बाजार कावड़ के कपड़ों से रंगा हुआ है। जहां खूब खरीदारी हो रही है। इनमें कुछ कांवड़िया डाक और बड़ी कावड़ लेकर आयेंगे, लेकिन इन कांवड़ियों ने डीजे की पहले बुकिंग नहीं कराई थी। ऐसे में अब 95 फीसदी डीजे बुक हो चुके hai।

डीजे की बुकिंग की स्थिति इसलिए इन कावड़ियों को हापुड़ में डीजे नहीं मिल पा रहे hai। डाक और बड़ी कावड़ वालों को दूर दराज के जनपदों से बुकिंग करानी पड़ रही hai। इसके लिए कावड़िया मोटी रकम चुकाने को भी तैयार hai। एक कावड़िए ने बताया कि हापुड़ में बुकिंग फुल hai, ऐसे में अलीगढ़, गौतमबुद्धनगर, मुरादनगर, मोदीनगर, बुलंदशहर के डीजे संचालकों से संपर्क किया जा रहा hai जो मोटी रकम मांग रहे hai। हालाकि थोड़ा कम ज्यादा में डीजे उपलब्ध हो जाएगा। उधर जगह-जगह कांवड़ शिविर लग रहे hai। पुलिस-प्रशासन ने भी कांवड़ रूटों पर कांवड़ियों के विश्राम को अस्थाई विश्राम गृह बनाए hai। इसलिए वाटर प्रूफ टेंट की भी शॉर्टज हो रही है, जिससे कांवड़ शिविर वालों को टेंट नहीं मिल रहे hai।

टेंट की कमी ----------------------------------------------

बोले टेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष:

इस बार काफी कांवड़ शिविर लग रहे hai, ऐसे में वाटर प्रूफ टेंट की शॉर्टेज हो रही hai। जिससे कांवड़ शिविर लगाने वाले भक्तों को वाटर प्रूफ टेंट नहीं मिल पा रहा hai। हालांकि डिमांड के हिसाब से व्यवस्था करने का प्रयास किया जा रहा hai।

रवि गर्ग, अध्यक्ष टेंट एसोसिएशन हापुड़

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बोले साउंड सिस्टम कारोबारी:

हरिद्वार से बड़ी कांवड़ लाने वालों की संख्या कम hai, जबकि ब्रजघाट वालों की संख्या ज्यादा है। ऐसे में अधिकांश डीजे बुक हो चुके hai। अब जिनके पास डीजे सेट बचा hai वह ब्रजघाट के लिए ज्यादा चार्ज कर रहे hai। जबकि कुछ डीजे पर तरह तरह की पाबंदी के कारण कांवड़ यात्रा में डीजे नहीं भेजना चाह रहे hai। उधर इस बार शिविरों की संख्या ज्यादा है, ऐसे में लोकल में ही साउंड की काफी डिमांड hai।

जितेन्द्र कुमार शर्मा, व्यापारी, साउंड सिस्टम