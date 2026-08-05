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कांवड़ मेला बना स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सेवा और प्रबंधन की जीवंत पाठशाला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरिद्वार
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कांवड़ मेले में चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों ने अनुभव साझा किया कि यह धार्मिक आयोजन भीड़ प्रबंधन, आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य सेवाओं की कार्यशाला है। डॉ. यशपाल तोमर और अन्य ने बताया कि त्वरित निर्णय और समन्वय आवश्यक होते हैं, वहीं सेवाओं से कांवड़ियों का उत्साह बढ़ता है।

कांवड़ मेला बना स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सेवा और प्रबंधन की जीवंत पाठशाला

कांवड़ मेले में तैनात चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि कांवड़ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भीड़ प्रबंधन, आपदा से निपटने और त्वरित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की एक बड़ी कार्यशाला भी है। लाखों श्रद्धालुओं के बीच निरंतर सेवाएं देना चुनौतीपूर्ण होने के साथ-साथ संतोष का विषय भी है। कांवड़ कंट्रोल यूनिट के सहायक नोडल अधिकारी डॉ. यशपाल तोमर ने कहा कि मेले के दौरान हर पल सतर्क रहना पड़ता है। किसी भी स्वास्थ्य आपात स्थिति में त्वरित निर्णय और समन्वय सबसे महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने कहा कि इस मेले से टीमवर्क और आपदा प्रबंधन की व्यावहारिक सीख मिलती है।

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बैरागी कैंप की तीन चिकित्सा इकाइयों, शंकराचार्य चौक तथा मुख्यमंत्री सेवा शिविर का कार्यभार संभाल रहे अशोक कालरा ने बताया कि प्रतिदिन बड़ी संख्या में कांवड़ियों का उपचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि थकान के बावजूद श्रद्धालुओं के चेहरे पर राहत देखकर सेवा का उत्साह और बढ़ जाता है। सभी स्वास्थ्य कर्मी पूरी निष्ठा और समर्पण से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं।चिड़ियापुर, नीलधारा, रसियाबड़, चंडीघाट पुल सहित विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों की व्यवस्था देख रहे अवनीश कुमार ने कहा कि इन स्थानों पर भीड़ का दबाव अधिक रहता है। ऐसे में एंबुलेंस, मोबाइल मेडिकल यूनिट और चिकित्सा टीमों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। उन्होंने कहा कि कांवड़ मेला उन्हें कठिन परिस्थितियों में कार्य करने, धैर्य बनाए रखने और जनसेवा की भावना को और मजबूत करने की प्रेरणा देता है।

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