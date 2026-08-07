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कांवड़ से सजा छोटी काशी का बाजार, शिव भक्तों से गुलजार हुआ मेला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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कांवड़ से सजा छोटी काशी का बाजार, शिव भक्तों से गुलजार हुआ मेला

कांवड़ से सजा छोटी काशी का बाजार, शिव भक्तों से गुलजार हुआ मेला

छोटी काशी में श्रावण मास में कांवड़ मेले की रौनक देखते ही बन रही है। जाह्नवी द्वार से लेकर शिव चौक और मस्तराम घाट के आसपास कांवड़ की दुकानें सज गई हैं। शिव भक्त गंगा तट से कावड़ भरकर अपने गंतव्य को कूच कर रहे हैं। नगर का यह नजारा धार्मिक आस्था और श्रद्धा का अनूठा संगम प्रस्तुत कर रहा है। शुक्रवार को दूर-दराज से कावड़ में गंगाजल लेने पहुंच रहे शिवभक्तों से नगर का माहौल पूरी तरह शिवमय हो गया है। बाजारों में सजी रंग-बिरंगी कांवड़ श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं。

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कांवड़ यात्रा का माहौल

मस्तराम घाट और गंगा के विभिन्न घाटों पर सुबह से ही शिवभक्तों की आवाजाही शुरू हो जाती है जो देर रात तक अनवरत जारी रहती है। श्रद्धालु गंगा स्नान करने के बाद विधि-विधान से गंगाजल को कांवड़ में भरकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए अपने-अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। आस्था की नगरी हर ओर ‘हर हर महादेव’ और ‘बम-बम भोले’ के जयकारे गूंज रहे हैं।

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कांवड़ की सजावट

कांवड़ बाजार में श्रद्धालुओं की जरूरत को देखते हुए दुकानदारों ने अलग-अलग आकार और डिजाइन की कांवड़ सजाकर रखी हैं। कलश कांवड़ से लेकर बड़ी और आकर्षक कांवड़ तक दुकानों पर उपलब्ध हैं। कांवड़ को सजाने के लिए रंग-बिरंगे कागज, झालर, रिबन और अन्य सजावटी सामान भी दुकानों पर लगाए गए हैं।

व्यापार और आस्था

श्रावण मास के चलते नगर के प्रमुख बाजारों और गंगा घाटों के आसपास सजी दुकानदारों और छोटे व्यापारियों के कारोबार में भी तेजी आई है।

कांवड़िये समूह में यात्रा कर रहे हैं, जिससे रास्ते में भी भक्ति का माहौल बना हुआ है।

कांवड़ जत्था

जहांगीरपुर से कावड़ जत्थे में आए शिव भक्त राजू ऋषभ, शिवम, आकाश, भोला, आकाश ने बताया कि वह विगत 3 वर्षों से कांवड़ लेकर जहांगीरपुर शिव मंदिर 70 किमी पैदल यात्रा कर शिवरात्रि को भोले बाबा का जलाभिषेक कर नौकरी लगने की मन्नत मांगते हैं।

दंडवत यात्रा की शुरुआत

देश की खुशहाली के लिए 35 किलोमीटर दंडवत यात्रा प्रारंभ

देश में खुशहाली और शांति के लिए छतारी से 30 कबाड़ियों का जत्था गुरु टीटू के निर्देशन में अनूपशहर गंगा घाट पहुंचा हथ ठेला में कांवड़ सजाकर 35 किलोमीटर दंडवत यात्रा प्रारंभ की। उन्होंने बताया कि वह छतरी स्थित महादेव मंदिर में भगवान शिव का जल अभिषेक करेंगे।

सामान्य प्रश्न

कांवड़ मेला कब आयोजित किया जाता है?
कांवड़ मेला श्रावण मास में आयोजित किया जाता है।
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