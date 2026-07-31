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आकस्मिक स्थितियों के तैयार रहे सभी अधिकारी: शैलेंद्र सिंह नेगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रिषिकेष
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एडीएम टिहरी ने कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर अधिकारियों संग बैठक कीएडीएम टिहरी ने कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर अधिकारियों संग बैठक की

आकस्मिक स्थितियों के तैयार रहे सभी अधिकारी: शैलेंद्र सिंह नेगी

कांवड़ मेला 2026 की तैयारियों और व्यवस्थाओं को लेकर एडीएम टिहरी शैलेंद्र सिंह नेगी ने सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेटों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने तमाम व्यवस्थाओं को दुरूस्त रखने और अधिकारियों को आकस्मिक स्थितियों के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। शुक्रवार को नगर पालिका परिषद मुनिकीरेती में एडीएम टिहरी शैलेंद्र सिंह नेगी की अध्यक्षता में कांवड़ मेले की तैयारियों व व्यवस्थाओं हेतु सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेटों के साथ बैठक हुई। जिसमें शैलेंद्र सिंह नेगी ने विद्युत पोलों व उससे सटी वायरों पर करंट न आए इसका विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। एडीएम ने संभावित और चिंहित किए गए स्थानों पर पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे लगाने के भी निर्देश दिए।

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