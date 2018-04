रेल हादसाःमध्यप्रदेश में कटनी पैसेंजर के 5 डिब्बे पटरी से उतरे,कई घायल

मध्य प्रदेश के कटनी जिले में कटनी चोपन पैसेंजर ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। हादसा शनिवार की रात जि‍ले के सलहना और पि‍परि‍याकला के बीच हुआ है। हादसे में अभी तक 12 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। ट्रेन के 5 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन सक्रिय हो गया है। मौके पर बचाव कार्य जारी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में अभी तक किसी के मारे जाने की खबर नहीं है।

