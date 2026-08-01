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सहायक सर्वेयर पद पर दो कर्मियों का चयन, 12 साल पुरानी मांग पूरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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कतरास क्षेत्र के मानव संसाधन प्रबंधक ने रवींद्र कुमार यादव और राजेंद्र प्रसाद महतो को सहायक सर्वेयर पद पर चयनित किया। यह पद 2014 से रिक्त था और आल इंडिया सर्वेयर एंड पर्सनल एसोसिएशन की मांग के बाद चयन हुआ। प्रबंधन को समय पर पहल करने की आवश्यकता है ताकि योग्य कर्मियों को अवसर मिल सकें।

सहायक सर्वेयर पद पर दो कर्मियों का चयन, 12 साल पुरानी मांग पूरी

कतरास। आल इंडिया सर्वेयर एंड पर्सनल एसोसिएशन की लंबे समय से चल रही मांग को सफलता मिली है। कतरास क्षेत्र के मानव संसाधन प्रबंधक ने आदेश जारी कर रवींद्र कुमार यादव और राजेंद्र प्रसाद महतो को सहायक सर्वेयर पद पर चयनित किया है। एसोसिएशन के क्षेत्रीय सचिव राजेंद्र प्रसाद महतो ने बताया कि 2014 से यह पद रिक्त था और चयन की मांग को लेकर बीसीसीएल मुख्यालय में लगातार प्रयास किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि कई योग्य कर्मी अब भी चयन से वंचित हैं। प्रबंधन यदि समय पर पद, पदनाम और वेतनमान को लेकर पहल करे तो कंपनी और कर्मियों दोनों को लाभ मिलेगा।

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