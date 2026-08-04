विशेष पठन: पुस्तकालय बनेंगे ज्ञान का केंद्र, किताबों से दोस्ती करेंगी छात्राएं

कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में पुस्तकालय ज्ञान का केन्द्र बनेंगे। छात्राएं पढ़ने के लिए प्रेरित होंगी और विशेष पठन पाठन अभियान चलाया जाएगा। पुस्तकालयों में किताबों की व्यवस्था से बच्चों की पढ़ने की क्षमता बढ़ाई जाएगी। शिक्षा में नवाचारों द्वारा सरकारी स्कूलों का स्तर भी उठाया जाएगा।

कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में पुस्तकालय ज्ञान का केन्द्र बनेंगे। छात्राएं किताबों से दोस्ती करेंगी। कस्तूरबा स्कूलों में विशेष पाठन अभियान चलाया जाएगा। छात्राओं को पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

पुस्तकालयों में किताबें कस्तूरबा स्कूलों में विशेष पठन पाठन अभियान चलाया जाएगा। जिले के सभी कस्तूरबा स्कूलों में पुस्तकालयों में तरह-तरह की किताबें की व्यवस्था कराई जाएगी। वार्डन से लेकर डीसी अब छात्राओं को पुस्तकालय में पुस्तकों को पढ़ने को प्रेरित करेंगे। कस्तूरबा स्कूलों के साथ ही सरकारी स्कूलों में बच्चों की शिक्षा का स्तर उठाने के लिए नए नए नवाचार हो रहे हैं। सरकारी स्कूलों में पठन संस्कृति यानि पढ़ने की क्षमता बढ़ाने को गतिविधि होंगी।

शिक्षा का नया युग शिक्षा महानिदेशक के निर्देश पर बेसिक स्कूलों में बच्चों में पठन संस्कृति यानि रीड़िग को बढ़ावा दिया जाएगा। हर सप्ताह स्कूलों में गतिविधियां होंगी। सम्बंधित विभाग के अधिकारियों को इसे लेकर निर्देश मिल गए हैं। जल्द ही स्कूलों में पठन संस्कृति को बढ़ावा देने को गतिविधि शुरू हो जाएगी। इसे लेकर रुपरेखा तैयार हो रही है। बहुत जल्द बेसिक स्कूलों के बच्चों की किताबों को पढ़ने की क्षमता बढ़ेंगी। छात्र स्कूलों में अपनी पसंद की किताबें और पत्रिका पढ़ सकेंगे। होनहार बच्चों को सम्मानित भी किया जाएगा और कम्पोजिट ग्रांट में भेजे गए पैसे से बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। इस पहल से बच्चों में आत्मविश्वास बढे़गा।

बच्चों में आत्मविश्वास परिषदीय स्कूलों के बच्चों में किताबों को पढ़ने की क्षमता बढ़ाई जाएगी। पठन संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा। अच्छा करने वाले बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। इस पहल को लेकर जल्द ही स्कूलों में गतिविधियां होंगी। कस्तूरबा स्कूलों में भी विशेष पठन पाठन अभियान चलाया जाएगा।

सचिन कसाना, बीएसए बिजनौर।

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