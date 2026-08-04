Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

विशेष पठन: पुस्तकालय बनेंगे ज्ञान का केंद्र, किताबों से दोस्ती करेंगी छात्राएं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
Follow us on Google News
share

कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में पुस्तकालय ज्ञान का केन्द्र बनेंगे। छात्राएं पढ़ने के लिए प्रेरित होंगी और विशेष पठन पाठन अभियान चलाया जाएगा। पुस्तकालयों में किताबों की व्यवस्था से बच्चों की पढ़ने की क्षमता बढ़ाई जाएगी। शिक्षा में नवाचारों द्वारा सरकारी स्कूलों का स्तर भी उठाया जाएगा।

विशेष पठन: पुस्तकालय बनेंगे ज्ञान का केंद्र, किताबों से दोस्ती करेंगी छात्राएं

कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में पुस्तकालय ज्ञान का केन्द्र बनेंगे। छात्राएं किताबों से दोस्ती करेंगी। कस्तूरबा स्कूलों में विशेष पाठन अभियान चलाया जाएगा। छात्राओं को पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

पुस्तकालयों में किताबें

कस्तूरबा स्कूलों में विशेष पठन पाठन अभियान चलाया जाएगा। जिले के सभी कस्तूरबा स्कूलों में पुस्तकालयों में तरह-तरह की किताबें की व्यवस्था कराई जाएगी। वार्डन से लेकर डीसी अब छात्राओं को पुस्तकालय में पुस्तकों को पढ़ने को प्रेरित करेंगे। कस्तूरबा स्कूलों के साथ ही सरकारी स्कूलों में बच्चों की शिक्षा का स्तर उठाने के लिए नए नए नवाचार हो रहे हैं। सरकारी स्कूलों में पठन संस्कृति यानि पढ़ने की क्षमता बढ़ाने को गतिविधि होंगी।

शिक्षा का नया युग

शिक्षा महानिदेशक के निर्देश पर बेसिक स्कूलों में बच्चों में पठन संस्कृति यानि रीड़िग को बढ़ावा दिया जाएगा। हर सप्ताह स्कूलों में गतिविधियां होंगी। सम्बंधित विभाग के अधिकारियों को इसे लेकर निर्देश मिल गए हैं। जल्द ही स्कूलों में पठन संस्कृति को बढ़ावा देने को गतिविधि शुरू हो जाएगी। इसे लेकर रुपरेखा तैयार हो रही है। बहुत जल्द बेसिक स्कूलों के बच्चों की किताबों को पढ़ने की क्षमता बढ़ेंगी। छात्र स्कूलों में अपनी पसंद की किताबें और पत्रिका पढ़ सकेंगे। होनहार बच्चों को सम्मानित भी किया जाएगा और कम्पोजिट ग्रांट में भेजे गए पैसे से बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। इस पहल से बच्चों में आत्मविश्वास बढे़गा।

बच्चों में आत्मविश्वास

परिषदीय स्कूलों के बच्चों में किताबों को पढ़ने की क्षमता बढ़ाई जाएगी। पठन संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा। अच्छा करने वाले बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। इस पहल को लेकर जल्द ही स्कूलों में गतिविधियां होंगी। कस्तूरबा स्कूलों में भी विशेष पठन पाठन अभियान चलाया जाएगा।

सचिन कसाना, बीएसए बिजनौर।

-----------------------

महत्वपूर्ण प्रश्न

कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में पुस्तकालय का क्या महत्व है?
कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में पुस्तकालय ज्ञान का केन्द्र बनेंगे और छात्राओं को किताबों से दोस्ती करने के लिए प्रेरित करेंगे।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bijnor News Bijnor Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।