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केजीबीवी वार्डनों की बैठक में फिजिक्स वाला से पढ़ाई व कंप्यूटर शिक्षा पर जोर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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सासाराम, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। डीपीओ ने कहा कि छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग जरूरी है।

केजीबीवी वार्डनों की बैठक में फिजिक्स वाला से पढ़ाई व कंप्यूटर शिक्षा पर जोर

सासाराम, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। परियोजना कार्यालय में शनिवार को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) की वार्डनों की बैठक हुई। अध्यक्षता डीपीओ (एसएसए) रजनीश कुमार उपाध्याय ने की। इसमें विद्यालयों में छात्राओं की पढ़ाई को बेहतर बनाने, फिजिक्स वाला के माध्यम से शिक्षण व्यवस्था, कंप्यूटर शिक्षा, साफ-सफाई और अन्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने पर चर्चा हुई।

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