J&K विधानसभा में नामित सदस्य होंगे कश्मीरी पंडित, परिसीमन आयोग कर सकता है सिफारिश

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में कश्मीरी पंडित समुदाय के सदस्यों को नामित विधायकों के तौर पर एंट्री दी जा सकती है। विधानसभा सीटों के लिए परिसीमन कर रहे आयोग की ओर से सरकार को ऐसी सिफारिश की जा सकती है।

