ह्यूस्टन में कश्मीरियों से मिले PM मोदी, भावुक हुआ शख्स चूमने लगा हाथ, देखें VIDEO

'हाउडी मोदी' कार्यक्रम के लिए ह्यूस्टन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रविवार को लगातार बैठकों का दौर जारी है। रविवार की सुबह अमेरिका के ह्यूस्टन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊर्जा कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक की। इसके बाद वह ह्यूस्टन में ही कश्मीरी पंडितों के एक प्रतिनिधिमंडल से भी मिले। कश्मीरी प्रतिनिधिमंडल से पीएम मोदी ने मुलाकात की और उनके साथ बातचीत भी। इस दौरान एक कश्मीरी भावुक हो गया और प्रधानमंत्री मोदी का हाथ चूमने लगा। समाचार एजेंसी एएनआई ने उसका वीडियो भी जारी किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे पीएम मोदी का वह शख्स हाथ चूमने लगता है और प्रधानमंत्री उसे ढांढस देते हैं।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, कश्मीरी पंडितों का प्रतिनिधिमंडल पीएम मोदी से मिला। इस दौरान उस प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य ने न सिर्फ पीएम मोदी का हाथ चूमा, बल्कि कहा कि '7 लाख कश्मीरी पंडितों की तरफ से आपको धन्यवाद'

इससे पहले पीएम मोदी ने अमेरिका में बसे भारतीय सिख समुदाय से भी मिले और उनसे बातचीत की। ह्यूस्टन पहुंचने के कुछ घंटे बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दर्जन से ज्यादा अमेरिकी ऊर्जा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से गोलमेज बैठक में मुलाकात की। इनमें बेकर ह्यूजेस, बीपी, एमर्सन इलेक्ट्रिक कंपनी, आईएचएस मार्किट व अन्य कंपनियों के प्रमुख शामिल थे।

