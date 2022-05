ईद पर 'आजाद कश्मीर' के नारे, अनंतनाग में सुरक्षाबलों पर फेंके गए पत्थर

दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में ईद की नमाज के बाद अल सुबह सुरक्षाकर्मियों पर हमले की खबर सामने आई है। सूत्रों के अनुसार, ईद-उल-फितर के दौरान कुछ बदमाशों ने नारेबाजी करते हुए आजाद कश्मीर की मांग की।

Tue, 03 May 2022 10:39 AM

Nisarg Dixit लाइव हिंदुस्तान,अनंतनाग Tue, 03 May 2022 10:39 AM

इस खबर को सुनें