जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पांच आतंकियों की जमीन कुर्क की
जम्मू-कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात ने पाकिस्तान से संचालित आतंकवादियों की 1.7 हेक्टेयर जमीन कुर्क करने का आदेश दिया है। इनमें अल्ताफ दीन, गुलाम मोहम्मद, मोहम्मद अशरफ, शबीर अहमद, और बहार दीन शामिल हैं। ये आतंकवादी स्थानीय युवाओं को भड़काने में जुटे हैं और लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम कर रहे हैं।
श्रीनगर, एजेंसी। जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नलिन प्रभात ने पाकिस्तान से आतंकी गतिविधियां संचालित कर रहे रियासी जिले के पांच आतंकवादियों की 1.7 हेक्टेयर जमीन कुर्क करने का आदेश दिया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पाकिस्तान से गतिविधियां चला रहे लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष आतंकी मोहम्मद कासिम के खिलाफ भगोड़ा घोषित करने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। कासिम की संपत्ति इस साल मार्च में कुर्क की गई थी। जिन आतंकवादियों की जमीन कुर्क की गई है, उनकी पहचान अल्ताफ दीन, गुलाम मोहम्मद, मोहम्मद अशरफ, शबीर अहमद और बहार दीन के रूप में हुई है। ये सभी हथियार और गोला-बारूद के इस्तेमाल का प्रशिक्षण लेने के लिए कई साल पहले पाकिस्तान चले गए थे।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ये लोग अब पाकिस्तान में लश्कर के लिए काम कर रहे हैं और जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए हथियार, गोला-बारूद और धन मुहैया करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये पांचों आतंकवादी रियासी इलाके में स्थानीय युवाओं को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए उकसा रहे हैं और कट्टरपंथी बना रहे हैं।
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