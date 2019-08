कश्मीर: श्रीनगर में सचिवालय भवन पर लहरा रहा केवल तिरंगा, हटाया गया राज्य ध्वज

जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत दिए गए विशेष दर्जे को खत्म करने और राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित किए जाने के बाद घाटी में लगाई गई पाबंदियों के बीच रोज नए बदलावों की खबरें सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में आज श्रीनगर में सचिवालय भवन की इमारत से राज्य ध्वज हटा दिया गया। वहीं इमारत पर अब केवल तिरंगे को लहराते हुआ देखा जा सकता है।

