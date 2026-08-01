प्रवासी श्रमिकों पर हमला करने वाले आतंकी नहीं बचेंगे : सिन्हा
श्रीनगर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कुलगाम में प्रवासी श्रमिकों पर हुए आतंकी हमले की निंदा की। उन्होंने सुरक्षाबलों को तेजी से आतंकियों को खत्म करने के लिए निर्देश दिए। महबूबा मुफ्ती और अल्ताफ बुखारी ने भी हमले की निंदा की, जबकि पीडित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई।
श्रीनगर, एजेंसी। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को कुलगाम में प्रवासी श्रमिकों पर आतंकी हमले की निंदा की। उन्होंने कहा कि आतंकी बचेंगे नहीं। सिन्हा ने आतंकियों के खात्मे के लिए सुरक्षाबलों को अभियान तेज करने का निर्देश भी दिया। उपराज्यपाल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आतंकियों ने श्रमिकों को निशाना बनाकर कायरतापूर्ण कृत्य किया है। पीड़ित परिवारों के साथ जम्मू-कश्मीर प्रशासन और पूरा देश खड़ा है। उन्होंने घायल श्रमिक के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अपने परिवारों का पेट पालने के लिए घर से सैकड़ों मील दूर आकर काम करने वाले श्रमिकों को निशाना बनाना निंदनीय है।
अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने भी हमले की निंदा की और उम्मीद जताई कि दोषियों को सुरक्षाबल जल्द पकड़ेंगे। वहीं, पीपल्स कांफ्रेंस ने एक बयान में कहा कि यह हमला इंसानियत, शांति और करुणा के मूल्यों का उल्लंघन है। हम पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और दुख की इस घड़ी में उनके साथ खड़े हैं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें